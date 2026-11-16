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Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Bintang Real Madrid Vinicius Jr siap menanggung tekanan di Brasil dan melindungi Endrick serta Estevao dari kritik

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Vinicius Junior menyerukan semangat kepada generasi baru talenta Brasil dan menegaskan kesiapannya menanggung tekanan besar saat membela tim nasional. Bintang Real Madrid itu mengakui sempat kesulitan menemukan performa terbaik setelah tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia, tetapi kini bertekad melindungi para pemain muda Brasil dari kritik.

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Siap menjadi pemimpin bagi Brasil

Berbicara terus terang saat menjalani tugas bersama tim nasional di Singapura, Vinicius menegaskan bahwa ia memahami statusnya sebagai pemain senior dalam skuad meski baru berusia 26 tahun. Dengan hadirnya gelombang pemain berbakat baru yang dipimpin Endrick dan Estevao, pemain sayap itu merasa bertanggung jawab menanggung sebagian besar sorotan publik agar rekan-rekannya yang lebih muda bisa bermain tanpa beban. Ia menyadari ekspektasi yang dibebankan kepadanya sebagai ikon dunia dan peraih gelar Liga Champions beberapa kali.

"Para pemain termuda harus datang ke sini untuk menikmati waktu mereka, bersenang-senang, dan bermain tanpa beban tanggung jawab," kata Vinicius, seperti dikutip Globo Esporte. "Saya sudah tampil di dua Piala Dunia dan tanggung jawab yang lebih besar harus berada di pundak saya karena saya lebih berpengalaman, karena saya salah satu yang terbaik di dunia. Saya sudah bisa mengambil peran ini agar pemain muda seperti Endrick, Estevao, dan yang lainnya bisa belajar dan berkembang, sementara saya, Raphinha, Marquinhos, Magalhaes, dan Bruno Guimaraes membela mereka dan memikul tanggung jawab ini."

Mentalitas baru untuk Brasil

Penyerang itu mengakui bahwa peralihannya menjadi sosok pemimpin membutuhkan waktu. Ia mengaku sebelumnya kesulitan menjalani laga persahabatan internasional dengan intensitas yang sama seperti pertandingan kompetitif. Ia menyadari publik Brasil menuntut penampilan terbaik dalam kesempatan apa pun, dan kini ia telah "mengubah pola pikir" agar sepenuhnya siap setiap kali membela negaranya.

"Kritik setelah Piala Dunia adalah hal yang wajar. Para penggemar menunggu empat tahun untuk menjuarai Piala Dunia, dan kami mengecewakan seluruh negeri yang mendukung kami. Saya menerima kritik sejak berusia 16 tahun, ketika saya dijual ke Real Madrid. Saya belajar bahwa setiap orang mengatakan apa yang mereka inginkan, dan saya harus menyerap hal-hal yang baik bagi saya," ujarnya.

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"Saya bermain buruk dalam banyak pertandingan bersama tim nasional. Saya terbiasa menjalani laga persahabatan di klub seolah-olah itu hanya pertandingan biasa, dan saya butuh waktu untuk memahami bahwa di tim nasional, laga persahabatan itu seperti Piala Dunia, dan saya harus siap. Para penggemar tidak peduli bahwa itu hanya laga persahabatan. Saya harus turun ke lapangan, mencetak gol, dan membawa tim menang. Saya butuh waktu untuk memahami hal itu."

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17 Nov 2026

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Menengok masa sulit setelah Piala Dunia

Vinicius tidak segan mengkritik dirinya sendiri saat membahas penurunan performanya belakangan ini di level klub. Ia mengakui bahwa dampak emosional dari tersingkirnya Brasil lebih awal di tangan Norwegia pada Piala Dunia 2026 membuatnya menjalani periode yang lebih santai. Menurut pengakuannya sendiri, selama jeda antarmusim ia lebih mengutamakan waktu bersama keluarga dan pemulihan mental ketimbang jadwal latihan ketatnya yang biasa. Akibatnya, ia mengawali musim ini di Spanyol dengan lebih lambat.

"Saya rasa saya tidak mempersiapkan diri dengan lebih baik setelah Piala Dunia, karena dampak Piala Dunia sangat besar bagi kami semua, orang Brasil. Tersingkir begitu cepat adalah sesuatu yang tidak kami duga. Jadi, saya memanfaatkan liburan untuk benar-benar menikmatinya, beristirahat, mengalihkan pikiran, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Pada akhirnya, saya berlatih lebih sedikit dibandingkan beberapa tahun terakhir," ungkap pemain Madrid itu.

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Bekerja bersama Carlo Ancelotti

Penyerang itu juga membahas hubungannya dengan Carlo Ancelotti dan mengungkapkan kegembiraannya atas kehadiran pelatih asal Italia tersebut di tim nasional. Setelah bekerja erat dengannya di ibu kota Spanyol, Vinicius menilai pelatih berpengalaman itu telah mengubah kariernya dan membantunya menjadi lebih tajam di depan gawang, baik untuk klub maupun negara.

"Saya selalu sangat menyayanginya. Dia mengubah perjalanan saya di Real Madrid dan sepakbola. Dia selalu membela saya dan membimbing saya dengan cara terbaik," jelas penyerang itu. "Ketika saya tahu dia akan datang ke tim nasional Brasil, saya senang karena saya tahu jumlah gol saya akan meningkat. Ini sudah gol kesepuluh saya bersamanya, sedangkan sebelumnya saya hanya mencetak enam gol. Kami harus membuat lebih sedikit kesalahan, menyelesaikan berbagai hal dalam waktu singkat, dan saya tidak ragu dia akan menemukan tim terbaik kami, formasi terbaik, agar kami bisa bermain seperti orang Brasil."

Ditulis olehDonny Afroni

Editor

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.

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