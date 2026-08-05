Saga masa depan Vinicius Junior akan menyaksikan babak yang berpotensi menentukan pada hari Rabu ini, ketika klubnya Real Madrid dan para agen pemain asal Brasil itu bertemu secara langsung untuk membahas perpanjangan kontrak.

Menurut program "El Larguero", Vinicius menolak tawaran terakhir Real Madrid senilai 22 juta euro per tahun hingga 2031, dan Arsenal memimpin persaingan untuk mendatangkannya jika ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid.

Perlu diingat bahwa kontrak Vinicius dengan Real Madrid akan berakhir pada 2027, dan ia bisa pergi secara gratis setahun kemudian jika ia menginginkannya.

Dari sisinya, Pedja Mijatovic, mantan pemain dan direktur olahraga Real Madrid, menyatakan pesimisme yang mendalam mengenai masa depan pemain Brasil itu di Stadion Santiago Bernabeu.

Pemain asal Montenegro itu berkomentar dalam program "El Larguero": "Kami kini tahu apa yang ditawarkan Real Madrid kepadanya, dan Vinicius telah menolaknya. Pada momen musim panas seperti ini, dengan tersisa satu tahun pada kontraknya, seluruh situasi ini jelas menunjukkan bahwa Vinicius tidak berencana untuk memperpanjang."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Ia bisa meminta 30 atau 35 atau 25 juta, itu tidak penting. Pada tahap ini, hal itu tidak lagi penting; ia memang sudah mempertimbangkan tawaran-tawaran lain, dan itu wajar mengingat ia seorang pemain hebat."

Ia melanjutkan pernyataannya: "Arsenal sangat berminat untuk mendatangkannya. Saya memiliki laporan dari Inggris yang menyebutkan bahwa Arsenal berencana membayar dalam jumlah besar untuk merekrutnya."

Ia menutup: "Jika ia tidak ingin memperpanjang, maka kami harus mendapatkan sejumlah besar uang atas kepindahannya. Kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi hingga bulan Agustus, keadaan masih belum jelas. Jika kami tidak mampu meyakinkannya untuk memperpanjang, maka kami harus memikirkan untuk mendapatkan jumlah besar atas penjualannya."



