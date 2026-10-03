Bintang Real Madrid Mendekati Kepergian

Tampaknya petualangan Endrick bersama Real Madrid akan memasuki babak baru pada bursa transfer musim dingin mendatang, menyusul sulitnya penyerang muda asal Brasil itu mendapatkan peluang bermain yang nyata, hal yang mendorong klub Kerajaan untuk mempertimbangkan meminjamkannya kembali demi mencari menit bermain yang dapat membantunya mengembalikan perkembangannya.

Menurut laporan situs "Foot Mercato" yang mengutip surat kabar "Corriere dello Sport", Roma bergerak kuat untuk merekrut Endrick pada Januari, setelah menempatkannya di antara prioritas mereka selama bursa transfer musim dingin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa direktur olahraga klub Italia itu, Florian Ghisolfi, berupaya mendorong negosiasi agar maju, dengan tujuan memberikan ruang bermain yang lebih besar kepada pemain tersebut.

Menurut sumber yang sama, kontak terkait kesepakatan ini telah dimulai sejak musim panas lalu, sementara Endrick dan ayahnya lebih memilih pindah ke ibu kota Italia tersebut, terutama dengan kemungkinan ia bermain berdampingan dengan rekan senegaranya asal Brasil, Wesley.

Ketertarikan Roma datang di tengah situasi sulit yang dialami Endrick di dalam Real Madrid; sebab pemain berusia 20 tahun itu hanya tampil selama empat menit di Liga Spanyol musim ini, hal yang membuat keberlanjutannya di bangku cadangan menjadi sumber kekhawatiran terhadap perkembangannya.

Tampaknya Real Madrid terbuka terhadap gagasan meminjamkannya pada Januari, agar ia mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dan mengembalikan ritme pertandingan, alih-alih terus menjauh dari susunan pemain utama.

Roma tidak bergerak sendirian, sebab Juventus juga memantau situasi penyerang Brasil itu, dengan keinginan untuk merekrutnya dengan status pinjaman disertai opsi pembelian.

Meski mengalami kesulitan bersama Real Madrid, Endrick belakangan menunjukkan tanda-tanda kembalinya level permainannya, setelah tampil baik bersama timnas Brasil dalam dua pertandingan terakhirnya menghadapi Australia, hingga kembali membuka pintu bagi kemungkinan ia bangkit kembali jauh dari tekanan ibu kota Spanyol.







