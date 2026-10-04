Bintang Real Madrid Memutuskan Kabur dari Neraka Mourinho

Tampaknya neraka Mourinho mulai mendorong salah satu bintang Real Madrid menuju pintu keluar, setelah minimnya menit bermain berubah menjadi krisis nyata yang mengancam masa depan Endrick di dalam skuat Los Blancos.

Penyerang muda asal Brasil itu hanya mendapatkan 4 menit sejak awal musim, di tengah persaingan ketat yang membuatnya berada di luar rencana sang pelatih asal Portugal, sehingga membuka pintu bagi langkah baru yang bisa membawanya menjauh dari Santiago Bernabeu.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Endrick, yang berusia 20 tahun, hanya bermain selama 4 menit dalam delapan pertandingan yang telah dijalani Real Madrid sejak awal musim, hal yang mendorong sejumlah klub untuk memantau situasinya secara ketat, terutama Roma dan Milan.

Laporan media Brasil menyebutkan bahwa kedua klub Italia itu dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mendatangkan Endrick selama bursa transfer musim dingin, setelah keduanya menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya dalam beberapa bulan terakhir.

Dengan terus menderita akibat minimnya menit bermain, laporan mengungkapkan bahwa Endrick kini terbuka terhadap gagasan untuk meninggalkan Real Madrid demi mencari peluang bermain yang lebih besar, serupa dengan pengalamannya sebelumnya ketika pindah ke Lyon dengan status pinjaman selama enam bulan pada musim lalu.

Masa depan penyerang asal Brasil itu tetap bergantung pada sejauh mana kemampuannya untuk mendapatkan ruang lebih besar dalam rencana staf teknis Real Madrid pada periode mendatang, jika tidak, klub mungkin akan menghadapi keputusan baru terkait masa depan salah satu talenta muda terbaiknya.







