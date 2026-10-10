Milan bersiap melakukan langkah-langkah agresif di bursa transfer musim dingin, setelah memperoleh suntikan dana baru yang memperkuat ambisinya untuk membenahi skuat dan mengembalikan posisinya di antara klub-klub besar Eropa.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Gerry Cardinale, pemilik Milan, menggelontorkan 50 juta euro ke kas klub, sebuah langkah yang bertujuan untuk mendukung kemampuan finansial dan mempercepat proyek kembali bersaing di level tertinggi.

Langkah ini muncul di tengah tekanan finansial yang dihadapi Rossoneri, setelah gagal lolos ke Liga Champions Eropa selama dua musim berturut-turut, di samping mencatatkan kerugian sebesar 24 juta euro pada tahun fiskal lalu, dengan prediksi defisit akan berlanjut sepanjang musim 2026-2027.

Dari sisi olahraga, Milan berencana memanfaatkan periode transfer musim dingin untuk memperkuat skuatnya, dengan dua nama yang menonjol: Endrick asal Brasil, penyerang Real Madrid, dan Gonzalo Inacio asal Portugal, bek Sporting Lisbon, sebagai pilihan-pilihan utama yang dibidik.

Inacio merupakan target lama klub Italia tersebut, setelah namanya dikaitkan dengan Rossoneri pada musim panas lalu, sementara kesepakatan untuk Endrick tampaknya lebih mengarah pada skema pinjaman, mengingat penyerang Brasil itu mencari peluang yang lebih besar untuk bermain.

Di sisi lain, merekrut bek Portugal tersebut mungkin membutuhkan investasi finansial yang besar, yang menempatkan manajemen Milan di hadapan tantangan untuk menyeimbangkan antara ambisi olahraga dan pertimbangan finansialnya.

Milan sebelumnya telah mengeluarkan sekitar 160 juta euro selama periode transfer musim panas, dan kini menempati peringkat kelima di Liga Italia, sementara mereka menargetkan untuk terus memperkuat skuatnya dan kembali secara rutin ke Liga Champions Eropa, seiring dengan proyek pengembangan stadion San Siro serta memperkuat kehadirannya di panggung Eropa.



