Real Madrid meraih kemenangan telak atas tuan rumah Racing dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam pertandingan yang tak lepas dari kontroversi wasit.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa tuan rumah memprotes keras dua insiden. Pertama, penalti yang diberikan setelah Mbappe terjatuh di dalam kotak penalti, dan kedua, penalti yang semula diberikan karena handball dari Tchouameni, sebelum wasit Munera Montero menarik kembali keputusannya dan membatalkannya setelah meninjau tayangan melalui teknologi VAR.

Menyusul insiden terakhir tersebut, jaringan DAZN mengungkap cuplikan yang memperlihatkan bintang Real Madrid Marc Cucurella tengah mengejek asisten wasit yang memberi isyarat untuk penalti.

Bek Real Madrid itu terus menatap asisten wasit selama beberapa detik, sambil memberikan isyarat pujian yang mengejek dengan ibu jari atau jemarinya, seraya mengulang-ulang kata "hebat", dalam upaya menunjukkan bahwa wasit telah keliru menilai insiden tersebut.

Cuplikan itu menyebar luas di media sosial dan membuat Cucurella menuai kritik akibat tindakannya yang mengejek terhadap orang yang semestinya merupakan salah satu pemegang otoritas di dalam lapangan selama pertandingan berlangsung.

Dengan demikian, momen ini berubah menjadi salah satu momen pertandingan yang paling banyak diperbincangkan, dalam laga yang juga menyaksikan sejumlah protes dari para pemain Racing dan anggota tim pelatih.

Jose Alberto, pelatih tuan rumah, mengatakan dalam konferensi pers seusai pertandingan, "Dari sudut pandang saya, keputusan itu sudah benar bila melihat tayangan penalti yang diberikan untuk kami lalu dibatalkan, tetapi yang sangat menarik perhatian saya adalah tidak ditinjaunya insiden serupa pada penalti yang berujung gol keunggulan Madrid."

Setelah pindah ke Real Madrid dari Chelsea pada musim panas lalu, Cucurella menjadi pemain inti yang tak tergantikan di posisi bek kiri tim Madrid.

Meski ia membutuhkan sedikit waktu untuk mencapai penampilan terbaiknya, hingga kini ia telah menjalani 14 pertandingan di seluruh ajang, tampil sebagai starter dalam 9 di antaranya, dan total menit bermainnya bersama klub barunya mendekati angka 1.000 menit.