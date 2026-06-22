Bintang Real Madrid berpamitan kepada Los Blancos dari tangga pesawat: Saatnya pergi!

Tre Liles, bintang Real Madrid, membuat heboh media sosial dengan mengunggah sebuah video yang tampak seperti ucapan perpisahan dari ibu kota Spanyol itu setelah hanya satu musim.

Bintang bola basket tersebut, yang saat itu sedang bersiap naik pesawat di bandara, berkata: “Madrid luar biasa, tapi sudah waktunya untuk pergi,” sebuah pernyataan yang membuat para penggemar bingung mengenai masa depannya bersama klub raksasa Spanyol itu.

Menurut unggahan pemain tersebut di akun pribadinya, ia menambahkan sebelum mendarat di tujuan barunya—yang belum diungkapkannya: “Saya telah menjalani pengalaman yang luar biasa. Saya menghargai cinta yang saya terima dari semua penggemar Madrid.”

Video tersebut diakhiri dengan kalimat misterius: “Pertanyaan sebenarnya adalah… di mana Lyle?”, disertai keterangan tertulis: “Sejarah tidak ditulis oleh takdir, melainkan oleh pengalaman.”

Lyles bergabung dengan Real Madrid musim lalu dengan kontrak berdurasi satu tahun, dalam kesepakatan yang menjadi kejutan bagi klub raja tersebut, yang berharap ia akan memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota setelah penampilannya yang menonjol di akhir musim.

Berbeda dengan pemain lain, Liles memilih tinggal di jantung kota Madrid, di mana ia sering membagikan video tentang perjalanannya di ibu kota Spanyol dan kafe-kafe favoritnya. Bahkan, dalam salah satu video tersebut pada akhir tahun 2025, ia bertanya: “Mengapa saya tidak tinggal lebih lama di Madrid?”, yang memberi klub harapan untuk meyakinkannya agar tetap tinggal di kota yang sangat disukainya.

Namun, keinginan pemain asal Kanada itu untuk kembali ke tanah kelahirannya tetap jelas, yang mendorong Real Madrid untuk berupaya keras menandingi tawaran apa pun yang mungkin diterimanya dari klub lain, terutama setelah penampilannya yang luar biasa di babak semifinal di mana ia mencetak 20,5 poin dan 7,5 rebound dengan efisiensi 24,5.

Lyles mengakhiri musim pertamanya di Liga Eropa dengan rata-rata 13,5 poin dan persentase tembakan 45,9% dari luar busur, ditambah 4,5 rebound dan 1,5 assist, serta meraih rating kinerja sebesar 15,1 dalam lebih dari 21 menit di lapangan.

Di Liga Basket Spanyol (Liga Indesa), rata-ratanya mencapai 11,7 poin (dengan persentase 37,4% dari luar busur), 5 rebound, dan 1,8 assist, dengan nilai kinerja sebesar 14,1 dalam 20 menit dan 50 detik bermain.

Perlu dicatat bahwa Liles mengakhiri musim lalu setelah sepuluh tahun berkarier di Liga Basket Profesional Amerika Serikat (NBA) bersama beberapa tim (Jazz, Nuggets, Spurs, Pistons, dan Kings), sebelum bergabung dengan Real Madrid melalui transfer yang mengejutkan.