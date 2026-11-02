Bintang Racing berteriak di depan wasit: Kalian pengecut di hadapan Real Madrid!

Kekalahan tiga gol tanpa balas dari Real Madrid bukanlah yang menyulut amarah klub Racing Santander, melainkan keputusan wasit yang mengubah jalannya pertandingan saat kedudukan masih imbang tanpa gol, hingga membuat salah satu bintang tim meledak marah di hadapan tim wasit dengan cara yang tertangkap kamera.

Ketidakpuasan meluas di lingkungan internal klub asal Cantabria itu akibat penampilan wasit dalam duel melawan Los Merengues, yang berakhir dengan skor 3-0 untuk tim tamu. Namun, titik balik yang sesungguhnya terjadi ketika kedudukan masih 0-0.

Wasit José Luis Munuera Montero menunjuk titik penalti kontroversial dengan alasan pelanggaran Prati terhadap Kylian Mbappé. Keputusan yang bahkan tidak ditinjau oleh teknologi Video Assistant Referee (VAR) itu menyimpan keraguan besar atas keabsahannya, sampai-sampai José Mourinho sendiri, pelatih Real Madrid, mengakui seusai pertandingan bahwa itu bukan penalti.

Momen ledakan amarah

Kamera platform DAZN menangkap momen yang sangat tegang menjelang akhir pertandingan, yang menyingkap seberapa besar kekesalan yang dirasakan para pemain Racing.

Pada menit ke-82, ketika sang pelatih memutuskan menarik bintangnya Iñigo Vicente dan memasukkan Juliashvili sebagai penggantinya, Vicente tak mampu menahan diri saat meninggalkan lapangan. Sembari berjalan menuju bangku cadangan, ia tiba-tiba berbalik ke arah wasit keempat dan berteriak dengan kalimat menggelegar yang terekam jelas oleh kamera: "Ya Tuhan, kalian pengecut!".

Teriakan Vicente itu seakan merangkum rasa marah dan perasaan diperlakukan tidak adil yang menyelimuti para pemain dan suporter Racing, yang menilai tim mereka menjadi korban keputusan wasit yang pengecut sehingga merampas peluang mereka untuk meraih hasil positif melawan raksasa Madrid tersebut.