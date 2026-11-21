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Paris Saint-Germain mengalami kejadian buruk pada Sabtu malam. Dalam pertandingan antara PSG dan OGC Nice, Désiré Doué harus meninggalkan lapangan karena cedera parah.

Nice, yang saat ini berada di posisi keenam Ligue 1, langsung tampil menyerang. Baru delapan menit pertandingan berjalan, Mohamed Amoura membawa tuan rumah unggul.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Pada menit ke-27, wasit menunjuk titik putih di sisi lain lapangan setelah Xavier Mandza melakukan handball di kotak penalti.

Penyerang Senny Mayulu mengeksekusi penalti itu dengan sangat tenang: 1-1.

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Satu menit kemudian, PSG berbalik unggul. Doué menyambut umpan silang mendatar Achraf Hakimi di tiang jauh untuk mengubah skor menjadi 1-2.

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Beberapa saat kemudian, penyerang Prancis itu mengalami nasib nahas. Saat menggiring bola, ia tiba-tiba terjatuh kesakitan. Ia menjerit dan harus ditandu keluar lapangan.

Pemain tim nasional itu memegangi lututnya sesaat setelah terjatuh, yang bisa mengindikasikan cedera serius. Ferran Torres kemudian masuk ke lapangan, bukan Mika Godts.

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Pada babak kedua, Godts akhirnya dimainkan. Mantan pemain Ajax itu mendapatkan penalti, tetapi VAR membatalkannya.

Menjelang akhir pertandingan, Ferran Torres mencetak gol dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 1-3. Gol kedua Nice pada pengujung laga pun tidak lagi mengubah hasil. Skor akhir: 2-3.