Bintang Premier League picu persaingan di bursa transfer antara Barcelona dan Liverpool

Barcelona terus memantau bakat-bakat yang mampu memperkuat skuadnya, setelah pemain Swiss Johan Manzambi, bintang Aston Villa, masuk ke dalam radar klub Catalan tersebut, berkat penampilannya yang mencolok belakangan ini di Liga Primer Inggris.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona tidak menutup pintu terhadap peluang-peluang yang tersedia di bursa transfer, bahkan pada posisi-posisi yang secara teori tampak sudah lengkap.

Rodri, pemain lini tengah, menjadi contoh terbaru dalam hal ini. Lini tengah tim Catalan itu sebenarnya tidak tampak membutuhkan tambahan pemain, mengingat mereka memiliki Pedri, De Jong, Gavi, Bernal, Dani Olmo, dan Fermin Lopez, yang memiliki kualitas cukup untuk mengisi skuad utama atau menjalankan peran penting dalam kebijakan rotasi.

Namun, munculnya peluang yang tepat menuntut agar peluang itu dimanfaatkan, dan itulah yang terjadi dengan Rodri, setelah Deco bergerak untuk merampungkan transfer tersebut, hingga pemain itu kini mengenakan kostum bernomor 16.

Skenario serupa bisa saja terulang dengan Johan Manzambi, gelandang asal Swiss yang membela Aston Villa di bawah asuhan Unai Emery, setelah ia memukau para lawannya dan para pengamat Liga Primer Inggris.

Pemain yang mengenakan kostum bernomor 44 itu mencetak tiga gol dan menyumbang dua assist dalam empat pertandingan terakhir yang dijalaninya, setelah pulih sepenuhnya dari nyeri lutut yang menyertainya sejak Piala Dunia.

Namun, level istimewa yang ditampilkan Manzambi sudah dimulai jauh sebelum itu. Setelah musim yang menonjol bersama klub lamanya Freiburg, di mana ia mencetak tujuh gol dan menyumbang sembilan assist, selain terpilih sebagai pemain muda terbaik di Liga Europa, ia tampil di Piala Dunia, di mana ia dianggap sebagai salah satu penemuan paling menonjol dalam turnamen tersebut, setelah mencetak tiga gol dan menyumbang dua assist dengan kostum tim nasional Swiss, sebelum ia merasakan nyeri di lutut yang membuatnya absen dari laga menghadapi Argentina dan menyingkirkannya dari awal musim.

Aston Villa telah menyepakati dengan Freiburg kepindahan gelandang Swiss itu, yang mampu menjalankan beragam peran di berbagai posisi di lapangan, dengan nilai 60 juta euro, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah klub Inggris tersebut di bawah kepemimpinan Unai Emery.

Dengan level tinggi yang ditampilkan pemain itu dalam beberapa bulan terakhir, ia mulai menarik minat sejumlah klub.

Graeme Bailey, jurnalis di situs "TEAMtalk", menyebut nama Barcelona di antara klub-klub yang berminat mendatangkannya, selain Liverpool dan Bayern Munich.

Manajemen olahraga Barcelona, yang dipimpin Deco, terus memantau perkembangan pemain berusia 21 tahun itu, sebagai opsi potensial untuk memperkuat tim pada bursa transfer musim panas mendatang.

Langkah ini bisa saja semakin penting apabila salah satu pemain tim hengkang lebih dahulu, terutama karena meyakinkan klub Inggris itu untuk melepas talenta mudanya tidak akan menjadi tugas yang mudah.

Diperkirakan nilai transfernya akan menjadi rintangan terbesar bagi klub mana pun yang ingin mendapatkan jasanya.