Suasana di dalam tim nasional Prancis memanas menyusul persaingan antara Kylian Mbappe, kapten Real Madrid, dan Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain, setelah pernyataan kedua bintang tersebut berubah menjadi krisis yang mengancam terjadinya perpecahan di dalam ruang ganti "Les Bleus".

Sebelumnya, Mbappe berbicara tentang perlombaan Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa ia selalu memiliki posisi yang berbeda dari Dembele, peraih Ballon d'Or tahun lalu, dan berkata: "Dembele? Ia selalu dipandang sebagai pemain berbakat, sedangkan aku selalu dianggap sebagai pemain terpilih," seraya menunjukkan bahwa ia mencapai puncak di usia muda, sementara rivalnya menjalani perjalanan karier yang berbeda karena cedera.

Pernyataan bintang Real Madrid itu tidak berlalu begitu saja, karena tanggapan Dembele datang setelah kemenangan Paris Saint-Germain atas Brest, dalam pernyataan yang tampak sebagai jawaban langsung kepada rekan setimnya di timnas Prancis.

Dembele berkata: "Aku selalu seperti ini, di barisan belakang kelas dan bekerja keras. Sepanjang karierku aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi aku bekerja keras," sebelum menambahkan: "Aku tidak pernah menjadi pemain terpilih, aku bekerja keras dan diganjar dengan tahun yang luar biasa bersama Paris. Tahun ini kita lihat saja, aku mengikuti hal ini tanpa tekanan."

Ketegangan antara kedua pihak tidak berhenti pada batas pernyataan yang saling bersahutan, setelah Jerome Rothen, mantan pemain timnas Prancis dan analis saat ini di jaringan Radio Monte Carlo, mengungkap adanya kemarahan di lingkungan Dembele akibat kata-kata Mbappe.

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Rothen mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Marca, bahwa Dembele "menerima hal ini dengan sangat buruk" dan bahwa ia "sangat marah kepada Mbappe," seraya menambahkan: "Baginya, ini adalah pengkhianatan. Kata-katanya keras, tetapi sepenuhnya mencerminkan cara pandang terhadap hal ini."

Menurut Rothen, hal itu tidak terbatas pada Dembele seorang, karena ia menunjukkan bahwa sebagian rekannya di Paris Saint-Germain dan timnas Prancis berpihak kepadanya, seraya memperingatkan bahwa pernyataan Mbappe mungkin telah berkontribusi pada munculnya dua kubu di dalam timnas.

Rothen menjelaskan bahwa ada pemain-pemain di timnas Prancis yang tidak memahami pernyataan Mbappe, dan sebagian dari mereka menjadi lebih dekat dengan Dembele, meskipun keduanya membela timnas yang sama.

Ia berkata: "Mereka memberi tahu saya bahwa ada banyak pemain timnas Prancis yang, sekali lagi, tidak memahami seluruh pernyataan Mbappe, dan bahwa mereka lebih dekat dengan kubu Dembele daripada kubu Mbappe, meskipun keduanya berada di timnas yang sama, tetapi tampaknya sekarang ada dua kubu."

Sensitivitas situasi ini kian meningkat menjelang periode jeda internasional mendatang, di mana Mbappe dan Dembele diperkirakan akan kembali berkumpul di dalam pemusatan latihan timnas, untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan pelatih baru Zinedine Zidane.

Sejumlah laporan Prancis sebelumnya berbicara tentang kemungkinan digelarnya pertemuan antara keduanya untuk mencairkan suasana dan mengakhiri krisis.

Krisis ini datang pada waktu yang sangat sensitif, menjelang pengumuman peraih Ballon d'Or, di mana Dembele mempertahankan penghargaan yang ia raih tahun lalu, sementara Mbappe berupaya meraihnya untuk pertama kalinya dalam kariernya.

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