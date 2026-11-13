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Adrien Rabiot, kapten timnas Prancis, mengkritik penampilan timnya menyusul kekalahan dari Italia dengan skor 3-1, Kamis malam di Stadion San Siro di Milan, dalam lanjutan laga pekan kelima fase grup UEFA Nations League.

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Rabiot menilai timnas Prancis tampil bagus pada babak pertama, tetapi menyia-nyiakan sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memastikan kemenangan lebih awal, sebelum timnas Italia memanfaatkan kesalahan Les Bleus dan membalikkan keadaan untuk kepentingan mereka.

Gelandang itu mengatakan, dalam pernyataan kepada pers usai pertandingan: "Kami tampil pada babak pertama yang sangat indah, dan kami menciptakan banyak peluang. Saya rasa kami bisa memastikan kemenangan dan mematikan pertandingan ini."

Ia menambahkan: "Mereka mencetak gol dari tembakan pertama mereka. Saya mengenal orang-orang Italia ini dengan baik, dan jika kamu meninggalkan remah untuk mereka, mereka akan mengambilnya. Pada beberapa momen kami maju menyerang dengan jumlah pemain yang lebih banyak dari yang seharusnya, dan mereka menghukum kami pada beberapa periode."

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Rabiot kembali menegaskan poin ini, dengan mengatakan: "Kami maju menyerang dengan jumlah pemain yang lebih banyak dari yang seharusnya, dan Italia tahu bagaimana menghukum kami atas kesalahan sekecil apa pun."

Rabiot mengenakan ban kapten timnas Prancis melawan Italia, untuk pertama kalinya dalam kariernya di level internasional, di tengah absennya Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele karena cedera.

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Pertandingan tersebut digelar di Stadion San Siro yang dikenal baik oleh pemain internasional Prancis itu, karena merupakan stadion tempat ia menjalani laga-laganya bersama Milan.

Prancis mengawali pertandingan dengan kuat, dan unggul lewat gol Michael Olise pada menit kesepuluh, tetapi Italia menyamakan kedudukan melalui Francesco Pio Esposito pada menit ke-26.

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Pada babak kedua, Davide Frattesi mencetak gol keunggulan bagi Italia pada menit ke-63, sebelum Pio Esposito menambah gol ketiga dari titik penalti pada menit ke-75, setelah saudaranya, Sebastiano Esposito, menyia-nyiakan penalti lain pada awal babak yang sama.

Dengan hasil ini, timnas Italia menambah poinnya menjadi 10, sehingga menyamai Prancis di puncak Grup Satu, dan unggul atas mereka berkat hasil pertemuan langsung, sementara Zinedine Zidane menerima kekalahan pertamanya sejak menangani timnas Prancis.

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Timnas Italia belum pernah meraih kemenangan atas Prancis di kandang sendiri, sejak 5 Mei 1962, ketika mereka menang dengan skor 2-1 di kota Florence.

Dalam pertemuan bersejarah pada 1962 itu, timnas Prancis unggul melalui Jean-Claude Piumi pada menit ke-28, sebelum pemain Italia, Jose Altafini, membalas dengan dua gol beruntun, pada menit ke-47 dan ke-51, sehingga memberikan kemenangan bagi tuan rumah.

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Sejak tanggal itu, kedua timnas telah menjalani beberapa pertemuan di tanah Italia, tanpa Azzurri mampu mengulang kemenangan, sebelum akhirnya memecah kebuntuan pada Kamis malam setelah 64 tahun.

Prancis sempat meraih kemenangan, dalam kunjungan terakhir mereka ke Stadion San Siro pada November 2024, dengan skor 3-1, juga dalam ajang UEFA Nations League.