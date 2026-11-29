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Kiper asal Jerman, Marc-Andre ter Stegen, kembali masuk daftar cedera di klub Belanda, Ajax Amsterdam.

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Ter Stegen, yang bergabung dengan Ajax dari Barcelona dengan status pinjaman pada musim panas lalu, absen dalam laga penting Eredivisie melawan Feyenoord pada Minggu malam dan harus menepi selama kurang lebih dua pekan.

Seperti dilaporkan harian Sport, pelatih Ajax, Michel Sanchez, mengonfirmasi kabar tersebut sebelum dimulainya laga yang merupakan edisi terbaru De Klassieker.

Ter Stegen mengalami cedera pada Kamis lalu saat Ajax menghadapi FC Thun di Liga Konferensi Eropa.

Sang kiper mulai merasakan nyeri di tubuhnya selama pertandingan. Setelah pemeriksaan awal, tim medis menyimpulkan bahwa cedera tersebut merupakan masalah ringan.

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Meski demikian, staf pelatih Ajax memilih untuk tidak mengambil risiko terhadap proses pemulihan Ter Stegen, terutama mengingat padatnya jadwal pertandingan yang menanti tim ibu kota Belanda itu dalam beberapa waktu ke depan.

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Michel sendiri menjelaskan kondisi kiper internasional Jerman tersebut dalam pernyataannya kepada ESPN, sekaligus memberikan perkiraan awal mengenai lamanya ia akan absen.

"Ia memang sudah merasakan sedikit nyeri pada Kamis lalu, tetapi ini cedera ringan," ujar sang pelatih.

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"Dokter mengatakan Ter Stegen mungkin membutuhkan dua pekan untuk pulih, tetapi kita harus selalu berhati-hati dalam menangani cedera," tambahnya.

Cedera kiper asal Jerman ini datang pada fase penting musim. Sebelum jeda musim dingin, tim asuhan Michel akan menjalani sejumlah laga di berbagai kompetisi, sehingga kesinambungan performa harus dijaga dan beban fisik para pemain perlu dikelola dengan baik.

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Secara rinci, Ajax akan menghadapi FC Den Bosch di ajang piala, kemudian FC Utrecht di Eredivisie, Sint-Truiden di Liga Konferensi Eropa, lalu SC Cambuur, Getafe di kompetisi Eropa tersebut, dan terakhir Go Ahead Eagles.

Rangkaian pertandingan beruntun ini menuntut staf pelatih Ajax melakukan sejumlah penyesuaian dan mencari solusi selama kiper utama mereka absen.

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Selama periode tersebut, Maarten Paes akan mengawal gawang tim, seperti yang sudah terjadi saat menghadapi Feyenoord.

Paes memikul tanggung jawab membela panji Ajax dalam salah satu laga terbesar musim ini, sebuah pertandingan yang selalu memiliki arti istimewa karena rivalitas bersejarah kedua klub.

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Absennya Ter Stegen menjadi salah satu sorotan utama De Klassieker, yang berakhir dengan kedua tim berbagi poin.

Feyenoord dan Ajax bermain imbang 1-1 dalam laga yang sangat penting bagi klasemen Eredivisie, meski hasil tersebut meninggalkan kesan berbeda bagi kedua tim sesuai target masing-masing.

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Pihak yang paling diuntungkan dari tergelincirnya para pesaing adalah PSV Eindhoven, yang sebelumnya sudah menuntaskan tugasnya dengan mengalahkan Go Ahead Eagles. Hasil itu memungkinkan mereka memperlebar jarak di puncak klasemen.

Dengan demikian, PSV Eindhoven kini unggul 3 poin atas Ajax dan 6 poin atas Feyenoord.