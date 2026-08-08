Pada usia 17 tahun, Keito Nakamura dipuji sebagai salah satu prospek paling cerah milik Jepang. Hampir satu dekade kemudian, sang penyerang kini berkiprah di kasta kedua Prancis, meski kepindahan yang menjanjikan tampaknya tak terelakkan. Untuk episode Hidden Gems kali ini, kami menceritakan kisah Nakamura yang sangat dihargai.

Saat Jepang kembali mencuri hati dalam edisi Piala Dunia kali ini, kekalahan menyakitkan dari Brasil mengakhiri perjalanan mereka jauh lebih cepat dari yang mereka harapkan. Para pemain berdiri di lapangan sambil menangis, berterima kasih kepada para pendukung Jepang, dan pidato emosional pelatih kepala Hajime Moriyasu menarik banyak perhatian di internet.

Jepang tidak pantas pulang secepat itu, tetapi hasil undian brutal yang sebelumnya menempatkan Belanda melawan Maroko dan Jepang melawan Brasil memaksa kedua tim meninggalkan Amerika Serikat di babak 32 besar.

Ketika Jepang menghadapi Belanda di fase grup Piala Dunia, ada satu pemain Jepang yang menonjol: Nakamura. Winger itu menjadi salah satu penampil terbaik Jepang dan mengejutkan Bart Verbruggen dengan tembakan ke tiang dekat. Berkat gol Nakamura, pertandingan berakhir imbang 2-2.

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Keito Nakamura merayakan golnya ke gawang tim nasional Belanda

Gol itu menggambarkan gaya bermainnya: menggiring bola di sisi kiri, bergerak ke dalam, menggeser bola ke kaki kanan, lalu melepaskan tembakan keras. Tekniknya matang, ditempa lewat latihan tanpa henti sejak kecil, seperti terlihat dalam tayangan yang disiarkan program Jepang NHK NEWS Ohayo Nippon.

Program itu menampilkan video rumahan yang menghangatkan hati tentang Nakamura, yang ibunya berulang kali melemparkan bola pingpong ke arahnya. Tugas pesepakbola muda itu adalah dengan terampil menangkap bola tersebut di udara, lagi dan lagi. "Sejujurnya, itu ternyata menjadi latihan yang sangat bagus untuk mengenai bola tepat di sweet spot-nya," kata sang penyerang tentang latihan itu. "Sejujurnya, saya menyadari bahwa kemampuan voli saya meningkat sangat pesat sebagai hasilnya."

Kedua orang tuanya pada umumnya melakukan segala yang mereka bisa untuk memupuk ambisinya menjadi pesepakbola profesional. Ketika usianya sekitar tujuh tahun, ia terus merengek sampai mereka setuju membawanya ke Brasil. "Saat masih kecil, saya sangat ingin pergi ke Brasil sampai-sampai saya memohon kepada orang tua saya, dan mereka membawa saya ke sana," katanya kepada TV Asahi.

Mengapa Brasil? Jawabannya tampak jelas. "Saya penggemar berat Ronaldinho dan terpesona oleh sepakbola Brasil. Saya ingin merasakannya langsung dari sumbernya dan bermain dengan anak-anak setempat."

Dan itulah yang dia lakukan: Joga Bonito di jalanan Brasil. "Di kebanyakan hari saya tidak bermain sendirian. Selalu ada seseorang untuk diajak bermain. Saya ingin merasakan gaya menggiring bola khas Brasil itu, cara bermain sepakbola kelas dunia itu."

"Saya benar-benar percaya semua orang di Brasil hidup untuk sepakbola. Dalam perjalanan pulang, di bandara, saya membawa bola saya, jadi saya mulai menjuggling bola itu. Petugas keamanan dan staf langsung berkumpul sambil berkata, 'Hei, boleh kami ikut?' Sebelum saya sadar, kami berlima atau berenam sudah juggling bersama."

"Melihat ke belakang, saya sadar betapa tidak biasanya itu. Mereka bergerak begitu saja secara naluriah, melakukan apa pun yang terasa alami pada saat itu. Saat kecil, saya belajar banyak dari gaya bermain seperti itu," kata Nakamura.

Ketika Brasil, dari semua tim, menyingkirkan dia dan rekan-rekan setimnya dari Piala Dunia terbaru, emosi menguasainya. Namun dengan satu gol dan satu assist di turnamen ini, dan terus terang, sejumlah penampilan yang sangat bagus secara umum, Nakamura jelas telah membuktikan kualitasnya. Kini berusia 26 tahun, ia terjebak di kasta kedua Prancis bersama Stade Reims. Dan itu cukup aneh, untuk pemain dengan level sepertinya.

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Nakamura adalah salah satu pemain kunci Stade Reims

Ia telah memulai persiapan untuk musim keempatnya bersama klub dan kampanye keduanya secara beruntun di Ligue 2, meski laporan menyebutkan ia bisa pergi dalam satu bulan ke depan. Sulit membayangkan dia tidak pergi.

Nakamura memulai kariernya di akademi Mitsubishi Yowa SC sebelum Gamba Osaka merekrutnya pada usia 17 tahun, dan ia dengan cepat melakoni debut di tim utama. Kenaikan pesat itu mencerminkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling cerah milik Jepang, reputasi yang makin mengilap berkat torehan empat golnya di Piala Dunia U-17 2017.

Masa singkat di klub Belanda FC Twente dan klub Belgia Sint-Truiden membuktikan bahwa pemain muda Jepang itu masih harus beradaptasi di dunia yang sepenuhnya berbeda. Baru di klub Eropa ketiganya, LASK Linz, ia menemukan ritmenya. Di Bundesliga Austria dan Conference League, winger itu mencetak 23 gol dan menyumbang 5 assist hanya dalam 59 penampilan.

Performa itu memberinya kepindahan ke Prancis, ke Stade Reims, yang saat itu masih berada di kasta tertinggi. Dalam tiga musim, ia menegaskan dirinya sebagai pemain kunci klub. Selama kampanye degradasi 2024/25, penyerang Jepang itu menjadi satu-satunya titik terang: 11 gol dan dua assist miliknya menyumbang lebih dari sepertiga dari 33 gol liga Reims.

Terlepas dari upayanya, Reims kalah dari Metz di play-off degradasi dan turun ke Ligue 2 pada akhir musim 2024/25. Namun di kasta kedua, ia sekali lagi terbukti menentukan, dengan kontribusi 14 gol dan 3 assist dari total 53 gol klub.

Performanya jelas telah menarik minat dari liga-liga yang lebih bergengsi. Olympique Marseille termasuk di antara klub yang memburu winger elegan itu, sementara Everton, Bournemouth, dan Fulham juga memantau situasinya, terutama setelah kiprahnya di Piala Dunia.

Kaoru Mitoma, winger lincah Brighton, absen dari Piala Dunia karena cedera. Nakamura, yang dipandang di Asia sebagai salah satu pesepakbola paling tampan di dunia, mengisi tempatnya dan tampil memuaskan.

Sekarang, kita mungkin saja akan melihat kedua penyerang Jepang itu bersinar di Premier League musim depan.