Bintang Paris Menolak Perpanjangan Kontrak, Masa Depannya Terkait dengan Transfer Real Madrid

Bradley Barcola, winger Paris Saint-Germain, memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan klub, tetapi keputusan ini tidak serta-merta berarti kepergiannya dari tim selama bursa transfer musim panas ini, mengingat kontraknya saat ini masih berlaku untuk dua tahun ke depan.

Barcola, yang berusia 23 tahun, sebelumnya memutuskan untuk menunggu hingga Piala Dunia berakhir sebelum mengambil keputusan final terkait masa depannya.

Setelah beberapa bulan berpikir, ia menetapkan sikapnya untuk tidak melanjutkan negosiasi dengan Paris Saint-Germain terkait perpanjangan kontraknya, yang pada dasarnya berlaku hingga tahun 2028.

Keputusan ini datang karena alasan sportif, meskipun tawaran yang diajukan klub asal Paris itu mencakup kenaikan finansial yang menggiurkan, menurut surat kabarL’Équipe asal Prancis.

Baca juga

Dipimpin Mbappe: 3 alasan yang mendekatkan Vinicius ke Arsenal

Kejutan: Diomande sepakat dengan Real Madrid dan Paris di waktu bersamaan

Barcola menilai dirinya sebagai pemain nomor 12, yang kerap bermain di salah satu sisi lapangan, dan ia tidak lagi ingin melanjutkan peran tersebut, terutama karena peran itu menjadikannya pemain cadangan di final Liga Champions Eropa sebanyak dua kali.

Namun, apakah keputusan Barcola berarti kepergiannya secara otomatis pada musim panas ini? Inilah pertanyaan utama yang akan dijawab oleh pekan-pekan mendatang. Sebab, empat klub telah menunjukkan minat terhadap sang pemain, yaitu Liverpool, Arsenal, Bayern Munich, dan Chelsea, tetapi klub asal London itu tidak masuk ke dalam pilihan yang mendapat persetujuan Barcola.

Pemain asal Prancis itu menyadari bahwa masa depannya juga akan dipengaruhi oleh pergerakan bursa winger di Eropa, terutama karena langkah Real Madrid untuk merekrut Yan Diomande, winger Leipzig, yang merupakan target utama Paris Saint-Germain, telah mengubah peta bursa transfer.

Saint-Germain sebelumnya telah mencapai kesepakatan kontrak dengan Diomande beberapa pekan lalu, sehingga persaingan untuk merekrut pemain asal Pantai Gading itu menjadi salah satu faktor utama yang mungkin menentukan apakah Barcola akan meninggalkan klub asal Paris tersebut musim panas ini, atau tetap bertahan bersamanya hingga pemberitahuan lebih lanjut.