Bintang NEC, Başar Önal, berpeluang pindah ke liga papan atas

Başar Önal menarik minat Fiorentina, menurut jurnalis transfer Mounir Boualin. Klub Italia tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada NEC pada musim panas ini.

Önal yang baru berusia 21 tahun ini baru saja menjalani musim yang mengesankan. Dalam 34 pertandingan resmi, pemain muda internasional Turki asal Doetinchem ini mencetak sembilan gol dan sembilan assist.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Önal kini mencapai 7 juta euro. Di Nijmegen, pemain sayap ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028.

Önal telah lama dipantau oleh sejumlah klub papan atas Turki, namun kini Fiorentina dari Italia juga ikut bersaing.

Ouaissa

Sementara itu, Kodai Sano dan Sami Ouaissa juga sedang diminati. Gelandang asal Jepang ini bisa bergabung dengan PSV dan berbagai klub luar negeri, sementara Feyenoord telah mengajukan tawaran untuk pemain timnas junior Belanda tersebut.

Direktur teknis Devy Rigaux telah mengajukan tawaran sebesar 8 juta euro di Stadion Goffert, namun masih menunggu tanggapan.

Menurut Boualin, NEC meminta sekitar 10 hingga 12 juta euro untuk Ouaissa. Sano diperkirakan akan menghasilkan jumlah yang lebih tinggi.