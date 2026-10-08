Bintang NBA bergabung dengan kelompok pemegang saham Atlético Madrid

Bintang NBA Shai Gilgeous-Alexander telah bergabung dengan kelompok pemegang saham Atlético Madrid, demikian diumumkan klub dan sang pebasket dalam sebuah pernyataan.

Gilgeous-Alexander dinobatkan sebagai MVP kompetisi basket Amerika Serikat, NBA, dalam dua musim terakhir. Point guard tersebut juga merupakan empat kali NBA All-Star dan tahun lalu menjadi juara bersama Oklahoma City Thunder.

Gilgeous-Alexander, yang kini berusia 28 tahun, tumbuh besar di Toronto dan setelah satu musim di Universitas Kentucky, ia bergabung dengan Los Angeles Clippers melalui NBA Draft. Setahun kemudian (2019) ia pindah ke OKC.

Pada Maret 2026, ia memecahkan salah satu rekor terlama dalam sejarah NBA. Gilgeous-Alexander mencetak setidaknya 20 poin dalam 127 pertandingan beruntun. Dengan itu, ia memecahkan rekor legenda Wilt Chamberlain, yang melakukannya dalam 126 pertandingan beruntun.

Pertandingan berikutnya ALA LaLiga 10.15 ATM

Ia juga menyamai rekor milik Chamberlain dan Michael Jordan dengan rata-rata setidaknya 30 poin per pertandingan dalam empat musim beruntun, dengan persentase tembakan minimal 50 persen.

"Saya senang bisa resmi bergabung dengan kelompok pemegang saham Atlético Madrid," tulis pemain asal Kanada itu. "Ini adalah klub dengan sejarah panjang di puncak sepak bola Eropa, dan saya bersyukur atas kesempatan untuk menjadi bagian dari masa depannya."

Atlético sementara itu fokus pada kelanjutan LaLiga. Los Colchoneros akan bertandang ke markas Deportivo Alavés pada Sabtu. Tim asuhan Diego Simeone itu memulai musim dengan cukup baik dengan 16 poin dari tujuh laga. Lima poin lebih sedikit dari pemuncak klasemen sempurna, Barcelona.



