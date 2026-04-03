Bintang Maroko soal insiden dalam pertandingan melawan Mesir: Kurangnya rasa hormat terhadap agama... tapi Spanyol bukanlah negara yang rasis

Pemain belakang Espanyol asal Maroko, Omar El Hilali, menyatakan kecamannya yang keras terhadap sorakan rasis yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara tim nasional Spanyol dan Mesir baru-baru ini, di stadion klub Catalan tersebut.

Dalam wawancara dengan surat kabar "Sport" Spanyol, Al-Hilali mengatakan: "Saya rasa semua sudah terungkap, dan foto-fotonya ada... Saya tidak tahu berapa jumlah orangnya, tapi yang pasti mereka adalah minoritas, dan setelah itu akan dilakukan apa yang harus dilakukan."

Dia menambahkan: "Tapi ya, teriakan-teriakan ini sangat disayangkan, baik terhadap Muslim maupun Kristen... atau terhadap semua agama. Saya pikir ini merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap agama yang dianut oleh banyak orang, dan saya ulangi: ini adalah ketidakhormatan terhadap agama apa pun di dunia."

Pemain muda itu melanjutkan: "Ini sangat sulit, karena penontonnya banyak, dan kamu fokus pada pertandingan.. tapi jika aku berada di posisi Lamine Yamal (pemain Spanyol), tentu saja itu akan menggangguku.. Aku pikir sorakan-sorakan ini tidak boleh terjadi sama sekali, dan mereka yang melakukannya harus bertanggung jawab, mereka adalah minoritas."

Mengenai pandangannya terhadap fenomena rasisme di stadion-stadion Spanyol, berdasarkan pengalamannya sendiri, Al-Hilali menjelaskan: "Saya selalu percaya bahwa Spanyol bukanlah negara yang rasis berdasarkan pengalaman pribadi saya, meskipun ada beberapa insiden individu. Tidak bisa menggeneralisasi tindakan segelintir orang ke seluruh negara."

Bintang asal Maroko itu juga menyinggung bahwa ia pernah mengalami situasi rasisme sebelumnya, sambil menegaskan keyakinannya pada jalur hukum dengan mengatakan: "Sampai ada keputusan yang pasti 100%, saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut."

Dia menyimpulkan: "Pada akhirnya, kita adalah manusia sebelum menjadi pemain. Kita harus saling menghormati, karena tanpa rasa hormat, sepak bola tidak akan berarti apa-apa."