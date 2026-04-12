Bintang Maroko mengejutkan Al-Ittihad Jeddah dan Al-Qadsia

Seorang pemain Maroko menolak tawaran untuk pindah ke Liga Roshen Saudi, khususnya ke klub Al-Ittihad Jeddah atau Al-Qadisiyah, selama bursa transfer musim panas mendatang.

Menurut situs "Africa Foot", pemain Maroko Omran Louza, bintang Watford, saat ini tidak setuju untuk pindah ke Liga Roshen.

Louza menarik minat lebih dari satu klub seperti Everton dan Fulham, sementara Watford menetapkan angka 17 juta euro sebagai syarat yang tidak dapat dinegosiasikan untuk melepas jasanya.

Al-Ittihad Jeddah dan Al-Qadsia telah menyatakan kesiapan penuh mereka untuk membayar jumlah yang diminta Watford, yang memenuhi ambisi finansial klub Inggris tersebut.

Namun, Imran Loza, yang berusia 24 tahun, saat ini tidak menunjukkan antusiasme yang besar terhadap gagasan pindah ke liga-liga Teluk.

Bintang Maroko ini memprioritaskan untuk tetap berada di benua Eropa, khususnya di Inggris.

