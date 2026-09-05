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Bintang Maroko mengakui: Saya tidak bisa dibandingkan dengan Messi

VfB Stuttgart vs FC Koeln
VfB Stuttgart
FC Koeln
Bundesliga
B. El Khannouss
L. Messi
Jerman
Maroko
Argentina

Bintang Stuttgart asal Maroko, Bilal El Khannouss, menolak perbandingan antara dirinya dengan legenda timnas Argentina, Lionel Messi.

El Khannouss tampil dalam kemenangan Stuttgart atas Cologne dengan skor 4-1 pada pekan kedua Bundesliga Jerman, di mana ia mencetak gol pada menit ke-39.

Setelah peluit akhir, sebagian orang membandingkan cara El Khannouss mencetak golnya dengan salah satu gol Lionel Messi.

El Khannouss berkata dalam pernyataan yang dimuat oleh situs YSscores, "Saya tidak bisa dibandingkan dengan Messi. Tidak ada pemain yang bisa dibandingkan dengan Messi."

Ia menambahkan, "Stuttgart adalah tempat terbaik bagi saya untuk berkembang sebagai pemain. Kami bermain di Liga Champions Eropa."

Champions League
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
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Viking
VIK
Bundesliga
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FC Koeln
KOE
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Werder Bremen
SVW

Ia melanjutkan, "Selama karier singkat saya, saya sudah bermain hampir di segala hal, dan satu-satunya yang belum saya rasakan adalah Liga Champions Eropa. Karena itu, saya berada di tempat yang tepat di sini."

Ia menegaskan, "Benar, saya menerima sejumlah tawaran, tetapi itu bukan pilihan yang tepat bagi saya. Ketika saya tiba di Stuttgart, kami menyusun rencana untuk dua musim. Saya ingin tampil bagus dan memastikan tempat saya di skuad inti."

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