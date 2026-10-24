Racing Santander berhasil membalikkan keadaan dari posisi tertinggal saat menjamu Espanyol, meraih kemenangan berharga dengan skor 2-1 pada Sabtu malam, dalam pekan kesepuluh gelaran Liga Spanyol.

Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, Espanyol unggul lebih dulu melalui gol Eduardo Expósito pada menit ke-62.

Namun Racing Santander dengan cepat menyamakan kedudukan hanya 7 menit kemudian, lewat gol pemainnya, Jonel Belocian.

Dan sekitar 6 menit sebelum waktu normal berakhir, pemain asal Maroko, Yasser Zabiri, mampu mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah.

Yasser Zabiri menambah koleksinya menjadi 8 gol, sehingga menempati peringkat ketiga dalam daftar top skor LaLiga, sama dengan bintang Barcelona, Lamine Yamal.

Akun "Mister Chip" yang mengkhususkan diri pada statistik sepak bola menyebutkan di situs X, bahwa Zabiri bergabung ke dalam daftar istimewa, setelah sukses mencetak 8 gol dalam 10 pertandingan pertama mereka di Liga Spanyol.

Akun itu melanjutkan, "15 pemain terakhir yang mencetak 8 gol atau lebih dalam 10 pertandingan pertama mereka di LaLiga: Jarrati, Johan Cruyff, Kaszelik, Krankl, Morena, Magico Gonzalez, Romario, Ronaldo, Vieri, Eyjólfsson, Van Nistelrooy, Ibrahimovic, Aubameyang, Lewandowski, dan Bellingham. Dan mulai hari ini, Yasser Zabiri."

Koleksi poin Racing naik menjadi 11 poin di peringkat ke-11, sementara poin Espanyol tertahan di angka 8 poin di posisi kedua dari bawah.