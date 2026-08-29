Yassine Jessim membawa Strasbourg meraih kemenangan pertama mereka di Liga Prancis, setelah tampil menawan dan mencetak dua gol timnya dalam kemenangan atas Lens dengan skor 2-1, pada hari Sabtu ini, di Stadion La Meinau, mengubah ketertinggalan timnya menjadi kemenangan berharga dan memberikan awal yang sempurna dalam perjalanannya di kompetisi tersebut.

Yassine menjadi elemen paling berpengaruh dalam penampilan Strasbourg, karena ia memainkan peran krusial dalam membalikkan hasil setelah tampil sangat efektif di sisi kanan, sebelum akhirnya menuntaskan usahanya dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-48, lalu kembali enam menit sebelum akhir pertandingan untuk mencetak gol kemenangan dengan cara yang luar biasa.

Meski Strasbourg memulai dengan kuat, Lens berhasil unggul sebelum babak pertama berakhir, setelah Sima mendapatkan penalti akibat dilanggar di dalam kotak penalti, yang dieksekusi dengan sukses oleh Florian Thauvin pada menit ke-37, menempatkan tim tamu di posisi unggul.

Namun Yassine menolak membiarkan timnya keluar sebagai pihak yang kalah. Hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai, ia memanfaatkan serangan kolektif yang tertata dan menyelesaikannya dengan tembakan akurat menggunakan kaki kanannya, mengembalikan Strasbourg ke dalam pertandingan dan kembali memanaskan laga.

Pengaruh pemain ini tidak berhenti pada gol saja, karena ia terus melakukan pergerakan berbahaya dan menciptakan peluang, serta hadir dalam serangan yang berbuah gol dari Jacobo Ortega, namun gol tersebut dianulir oleh teknologi VAR karena offside pada menit ke-55.

Seiring tekanan Strasbourg yang terus berlanjut, Yassine kembali menjadi pahlawan pada momen penentu di menit ke-84, ketika ia menyelesaikan serangan kolektif dengan tembakan sukses, mencetak gol keduanya di pertandingan itu dan menyempurnakan comeback tuan rumah atas Lens.

Strasbourg mempertahankan keunggulan mereka di menit-menit akhir meski Lens berupaya untuk bangkit, hingga akhirnya meraih tiga poin pertama di musim ini.