Winger Real Betis asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, masuk dalam radar Paris Saint-Germain, yang tengah mempertimbangkan untuk merekrutnya guna menutupi absennya Khvicha Kvaratskhelia asal Georgia dalam waktu lama akibat cedera, dalam sebuah transaksi yang bisa memberikan Barcelona pemasukan finansial yang mendekati 11 juta euro.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan, mengutip jurnalis Ekrem Konur, bahwa Ezzalzouli menjadi salah satu opsi yang terbuka bagi klub Prancis itu untuk memperkuat lini serangnya selama bursa transfer musim dingin, setelah Kvaratskhelia mengalami robekan pada ligamen cruciatum anterior lutut kanannya, sebuah cedera yang akan membuatnya absen dari lapangan hingga akhir musim.

Meski Paris Saint-Germain tertarik pada winger Maroko itu, klub tersebut mempertimbangkan opsi-opsinya dengan cermat, mengingat potensi biaya transfer yang tinggi, sementara Barcelona memantau perkembangan negosiasi, dengan memanfaatkan hak retensi sebesar 20% dari nilai penjualan kembali pemain tersebut.

55 juta euro syarat Betis

Real Betis tampaknya tidak siap melepas Ezzalzouli dengan mudah, setelah pada periode transfer musim panas lalu mematok angka 55 juta euro untuk melepasnya, sebuah angka yang mendekati nilai klausul penalti dalam kontraknya, yang mencapai sekitar 60 juta euro.

Ezzalzouli sebelumnya pindah dari Barcelona ke Betis pada September 2023 dengan nilai 7,5 juta euro, dengan klub Catalan itu mempertahankan hak sebesar 20% dari hasil penjualannya di masa depan.

Dan seandainya transaksi itu rampung dengan nilai 55 juta euro, Barcelona akan memperoleh sekitar 11 juta euro, yang membuat masa depan winger Maroko itu menjadi perhatian khusus di dalam klub Catalan tersebut.

Aston Villa dan Newcastle

Ketertarikan Paris Saint-Germain bukanlah yang pertama terhadap Ezzalzouli, karena Aston Villa dan Newcastle United telah memantaunya selama bursa transfer musim panas lalu, serta mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya, tetapi ia lebih memilih bertahan bersama Real Betis, di mana ia menjadi elemen penting dalam perhitungan pelatih Manuel Pellegrini.

Ketertarikan ini muncul setelah pemain tersebut tampil apik sepanjang musim, mencetak 15 gol dan menyumbang 13 assist dalam 43 pertandingan, sebelum memulai musim 2026-2027 dengan tiga gol dalam 7 pertandingan di Liga Spanyol, serta satu gol lainnya dalam dua pertandingan di Liga Champions Eropa.