Bintang Al Ahly Mesir asal Maroko, Youssef Belammri, mengomentari cedera serius yang dialaminya bersama tim raksasa merah tersebut.

Bek kiri itu akan absen dari lapangan dalam waktu yang lama, setelah mengalami robekan pada ligamen anterior lututnya.

Al Ahly bergerak cepat untuk menutupi absennya Belammri, dengan merekrut Tawfik Mohamed, bek kiri Pyramids.

Belammri menulis melalui akun Instagram-nya, "Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, ini takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi."

Ia melanjutkan, "Hari ini aku mengalami salah satu momen tersulit dalam perjalanan karierku, tetapi aku beriman pada ketetapan dan takdir Allah, dan aku juga yakin bahwa setiap cobaan membawa di dalamnya sebuah pelajaran dan sebuah permulaan baru."

Ia menambahkan, "Cedera adalah bagian dari sepak bola, dan mungkin periode ini akan berat dan panjang, tetapi aku akan menghadapinya dengan penuh kesabaran dan tekad, dan aku akan mengerahkan segala yang aku mampu untuk kembali dalam kondisi terbaik yang mungkin."

Belammri menuturkan, "Aku mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada setiap orang yang menanyakan kabarku, dan setiap orang yang menghubungiku serta mendukungku dengan sepatah kata atau sebuah doa. Dukungan kalian sangat berarti bagiku, dan aku tidak akan pernah melupakannya."

Ia menegaskan, "Aku berjanji kepada kalian bahwa aku akan berjuang setiap hari, dan aku akan bekerja dengan sekuat tenaga selama masa pemulihan agar dapat kembali ke lapangan lebih kuat dan lebih penuh tekad, insya Allah. Terima kasih kepada suporter Maroko dan suporter Al Ahly atas cinta dan dukungan kalian yang tak pernah putus. Doakan aku, dan yang akan datang insya Allah lebih indah."

Youssef Belammri sebelumnya bergabung dengan skuad Al Ahly pada bursa transfer musim dingin lalu, datang dari Raja Casablanca.

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