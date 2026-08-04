Setelah bergabung dengan Manchester City hanya satu tahun lalu dengan mahar 55 juta euro, pemain asal Belanda Tijjani Reijnders kemungkinan bersiap mengemas kopernya untuk hengkang dari markas Etihad.

Reijnders tampil sebagai starter dalam 19 laga Liga Inggris musim lalu (28 pertandingan secara keseluruhan), dan gelandang asal Belanda itu diminati klub-klub Inggris lainnya, seperti diungkap jurnalis Italia Fabrizio Romano.

Pakar bursa transfer itu menambahkan melalui akun resminya di "X": "Nottingham Forest menunjukkan ketertarikan kepada pemain Belanda berusia 28 tahun itu dalam beberapa hari terakhir".

Ia menyebutkan bahwa Newcastle juga tertarik pada pemain Belanda tersebut untuk memperkuat lini tengahnya, di tengah kemungkinan hengkangnya pemain Brasil Bruno Guimaraes ke Arsenal.

Kini tinggal sikap pelatih baru Manchester City asal Italia, Enzo Maresca, terkait kepergian Reijnders setelah satu tahun bergabung dari Milan.



