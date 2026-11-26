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Kapten Liverpool Virgil van Dijk menanggapi dengan tajam spekulasi media yang terus mengaitkan sahabat dekatnya, Kevin De Bruyne, dengan kepindahan ke PSV. Bek asal Belanda itu menegaskan dirinya tidak terlibat dalam laporan tersebut dan mempertanyakan keabsahan sumber yang menyebut mantan ikon Manchester City itu bisa menuju Eredivisie.

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Van Dijk pertanyakan spekulasi transfer

Vvan Dijk menyatakan keraguannya terhadap laporan yang beredar bahwa sahabat dekatnya, De Bruyne, sedang mempertimbangkan kepindahan ke klub raksasa Eredivisie, PSV. Bek asal Belanda itu ditanya mengenai situasi tersebut setelah pertandingan Liverpool melawan Club Brugge di kompetisi Eropa baru-baru ini . Meski bersahabat, Van Dijk menegaskan bahwa dirinya bukan perantara ataupun sumber informasi mengenai tujuan berikutnya bagi legenda Manchester City itu.

"Apakah saya sudah mengirim pesan kepada Kevin soal kemungkinan transfer? Saya berbicara dengannya lebih sering daripada sekadar sesekali mengirim pesan singkat," jelas Van Dijk kepada Sporza. Ia juga menegaskan bahwa De Bruyne sendiri belum menyampaikan pernyataan terbuka mengenai kepindahan ke Eindhoven. "Itu hanya rumor, bukan? Saya rasa dia belum mengatakan apa-apa," tambah bek tengah tersebut.

Klaim media dan kenyataan

Suasana sempat memanas ketika para wartawan menyebut orang-orang di lingkaran dekat De Bruyne telah mengisyaratkan ketertarikannya bermain di Belanda. Tampak tidak terkesan dengan pertanyaan itu, Van Dijk langsung mempertanyakan klaim tersebut kepada para wartawan. Ia secara terbuka meragukan bahwa seseorang yang benar-benar dekat dengan pemain asal Belgia itu akan membocorkan rincian sensitif mengenai kariernya kepada publik.

"Apakah dia mengatakan itu, atau kalian mengada-ada?" jawab Van Dijk. "Kalau orang-orang dekatnya mulai berbicara kepada media, menurut saya itu masalah. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Hanya dia yang bisa mengatakan seperti apa masa depan Kevin. Kita lihat saja."

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De Bruyne bereaksi atas gangguan privasi

Gelandang veteran itu sebelumnya mengungkapkan kekesalannya terhadap cara kehidupan pribadinya diberitakan. Dalam sebuah konferensi pers, pemain timnas Belgia itu mengecam wartawan karena salah menafsirkan wawancara dan menerbitkan foto rumahnya. Ia menyebut dirinya terganggu oleh rumor yang muncul setelah pembicaraan yang melibatkan istrinya, Michèle Lacroix.

Pada usia 35 tahun, gelandang serang itu mengakui bahwa ia berada pada tahap karier ketika banyak faktor perlu dipertimbangkan. Namun, ia tetap enggan menyebutkan kapan kemungkinan kepindahan itu bisa terjadi. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya tampil baik dan fokus pada sepak bola, alih-alih terus menanggapi pertanyaan tentang rencana masa depannya atau kemungkinan kembali ke kawasan Negeri-Negeri Rendah.

Kepindahan ke Eredivisie masih belum pasti

Rumor menyebut PSV mungkin sudah menjajaki peluang dengan tawaran awal sebesar dua juta euro yang terbilang kecil. Meski angka itu tampak rendah untuk pemain sekalibernya, hal tersebut semakin memanaskan spekulasi mengenai kemungkinan ia kembali ke kawasan tersebut. Di tengah ramainya rumor, pelatih Napoli saat ini, Massimiliano Allegri, baru-baru ini menyatakan bahwa ia memperkirakan sang gelandang akan tetap bertahan hingga akhir musim ini. Dengan situasi kontraknya serta berbagai isu di luar lapangan yang terus menyelimuti klubnya, masa depan De Bruyne tetap menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan dalam sepak bola Eropa.