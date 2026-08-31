Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menegaskan sikapnya soal kemungkinan kepindahan rekan setim sekaligus rekan senegaranya, Cody Gakpo, ke skuad Manchester City, sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Negosiasi dengan Manchester City terus berlanjut, terkait kemungkinan kepindahan Gakpo, yang nilainya ditaksir sekitar 80 juta pound sterling.

Situs "The Athletic" menyebutkan bahwa Manchester City telah menjadi tujuan favorit Gakpo, setelah sebelumnya ia juga menjadi incaran Tottenham Hotspur.

Dengan Bradley Barcola yang menjalani tes medis di Liverpool, sebagai persiapan untuk merampungkan kepindahannya dari Paris Saint-Germain, Liverpool tidak akan mengizinkan kepergian Gakpo dalam 48 jam ke depan, kecuali jika mereka mampu merampungkan kesepakatan untuk mendatangkan winger lain sebelum bursa transfer ditutup.

Ketika ditanya apakah ia ingin Gakpo bertahan, Van Dijk berkata kepada para wartawan usai imbang 2-2 Liverpool dengan Nottingham, "Menurut Anda bagaimana? Ia pemain kelas atas. Saya rasa kita harus mempertahankan pemain-pemain berkualitas."

Bek asal Belanda itu melanjutkan, "Kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin ia bertahan bukan hanya karena ia pemain kelas atas, tetapi juga karena ia adalah teman saya. Ia sangat penting bagi kami."

Van Dijk menunjukkan antusiasmenya terhadap gagasan bergabungnya Barcola ke skuad Liverpool, dengan menilai bahwa mendatangkan pemain internasional Prancis itu menegaskan daya tarik klub yang terus berlanjut serta kemampuannya untuk menarik pemain-pemain terbaik.

Ia berkata, "Ia pemain bagus, dan memiliki kecepatan. Saya ingat sebuah gol yang ia cetak ke gawang Chelsea di Liga Champions Eropa musim lalu. Jika ia datang ke sini, ia akan disambut dengan tangan terbuka."

Ia menambahkan, "Saya rasa tidak ada keraguan bahwa klub seperti Liverpool merupakan tujuan yang sangat menarik bagi para pemain yang sangat bagus. Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Kita semua tahu bahwa kita sedang berada dalam masa transisi hingga batas tertentu. Anda entah ingin menjadi bagian darinya atau tidak menginginkannya."

Ia menekankan, "Menambahkan kualitas ke dalam susunan tim selalu membuat perbedaan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Setelah hari Selasa, kita harus berjuang untuk segala sesuatu tanpa penyesalan apa pun."

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