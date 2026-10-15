Francisco Conceicao, bintang Juventus, berbicara soal perbandingan yang dibuat oleh pelatihnya Luciano Spalletti antara dirinya dan pemain Mesir Mohamed Salah, yang sebelumnya pernah berada di bawah arahan pelatih Italia itu ketika menangani Roma.

Pernyataan Conceicao dimuat surat kabar Marca, di mana ia mengatakan, "Saya belajar dari banyak pemain, dan Salah adalah legenda sepakbola. Sementara saya masih muda, dan saya berusaha belajar dari semua orang untuk terus berkembang."

Juventus sebelumnya telah mengeluarkan dana lebih dari 32 juta euro untuk mendatangkan pemain Portugal tersebut pada musim panas 2025.

Conceicao mengatakan, "Saya merasa sangat nyaman di sini, karena saya mendapat kepercayaan dari pelatih, rekan-rekan setim, dan semua orang di klub ini."

Pertandingan berikutnya CEL Europa League 15.00 JUV

Ia melanjutkan, "Tetapi saya tidak merasa sama puasnya karena tim tidak meraih kemenangan, dan itu benar. Ekspektasi di klub ini sangat tinggi, dan kami harus memperbaiki detail-detail agar bisa mewujudkan target kami."

Pemain internasional Portugal itu telah mencetak satu gol dan satu assist dalam 438 menit yang ia jalani sejak awal musim ini.

Setelah hasil imbang 1-1 melawan Cagliari, Francisco Conceicao mengakui bahwa timnya perlu berkembang saat menghadapi lawan yang menarik diri untuk bertahan di area mereka sendiri.

Ia menjelaskan, "Saya rasa detail-detaillah yang membuat perbedaan dalam pertandingan itu, dan itu hal yang harus kami perbaiki. Namun bermain melawan tim yang menempatkan 11 pemain di belakang bola juga sulit."

Conceicao menegaskan pentingnya meningkatkan efektivitas serangan, dengan mengatakan, "Jika kami mengembangkan efektivitas kami dalam menyerang, saya rasa kami akan lebih siap untuk meraih kemenangan."

Pemain itu juga berupaya membalaskan kekalahan ayahnya, yang memberinya kesempatan debut bersama Porto. Sergio Conceicao, ayah Francisco, tersingkir dari babak pertama Piala UEFA musim 2006-2007 di tangan Celta Vigo, ketika ia masih menjadi pemain Standard Liege; tim Belgia itu kalah 0-1 di kandang sendiri, sebelum menerima kekalahan lain dengan skor 0-3 di Stadion Balaidos.

Ketika ditanya soal pentingnya Liga Europa bagi Juventus, ia menjelaskan bahwa para pemain tim ingin melangkah sejauh mungkin di turnamen tersebut.