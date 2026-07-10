Bintang Inggris meramalkan pencapaian ganda bersejarah setelah Messi dan Ronaldo

Bek tim nasional Inggris, Ezri Konsa, berpendapat bahwa duet Jude Bellingham dan Erling Haaland memiliki potensi yang cukup untuk menciptakan persaingan bersejarah selama dua dekade mendatang, mirip dengan persaingan legendaris antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Kedua mantan rekan setim di Borussia Dortmund ini harus mengesampingkan persahabatan erat mereka ketika timnas Inggris berhadapan dengan Norwegia di Miami, Amerika Serikat, untuk memperebutkan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026.

Consa, yang merupakan satu-satunya pemain dalam susunan starting line-up Inggris yang telah bermain penuh tanpa diganti di Piala Dunia kali ini, setuju dengan pandangan bahwa kedua bintang muda ini masih berada di awal perjalanan mereka yang akan dipenuhi dengan pencapaian-pencapaian besar. Ketika ditanya oleh jaringan “ETV” apakah keduanya sedang menuju untuk meniru persaingan bersejarah antara Messi dan Ronaldo, ia menjawab, seperti dilansir situs ESPN: “Hal itu sangat mungkin terjadi. Ada juga Neymar yang menonjol sebagai pemain kelas atas; jadi 15 tahun dari sekarang, mungkin saya akan duduk di sofa menonton Haaland atau Jude sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola dunia.”

Sementara itu, dalam persaingan statistik di turnamen ini, Lionel Messi memimpin perebutan Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia, sejajar dengan penyerang Prancis Kylian Mbappé, yang mencetak gol kedelapannya di turnamen ini saat Prancis mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 di perempat final kemarin, Kamis, dan ia bisa saja melampaui bintang Argentina itu seandainya kiper Yassine Bono tidak menggagalkan tendangan penalti yang dilancarkannya.

Di sisi lain, Haaland memiliki satu gol lebih sedikit dari duo pemuncak klasemen, sementara Bellingham berada di peringkat keenam bersama empat pemain lain dengan raihan 4 gol; pemain yang menurut Konsa, semua orang dapat dengan jelas melihat bagaimana ia “telah berkembang dan meningkatkan permainannya secara signifikan sejak turnamen Euro 2024”.

Meskipun timnas Inggris kadang-kadang mendapat kritik karena terlalu bergantung pada Bellingham dan kapten Harry Kane—yang menempati peringkat keempat dalam daftar pencetak gol dengan 6 gol—Konsa melihat hal ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda; ia mengatakan kepada BBC: “Saya yakin tim mana pun yang kami hadapi akan melihat kami dan berpikir bahwa pertandingan ini akan sangat sulit. Harry Kane adalah pencetak gol ulung, dan Bellingham juga bisa mencetak serta menciptakan gol, jadi mengapa tidak mengandalkan mereka? Kami memiliki mereka di tim karena alasan yang jelas, dan kami akan memanfaatkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Sejauh ini, strategi ini berjalan dengan sangat baik, dan kami berharap hal yang sama terulang pada pertandingan Sabtu nanti.”