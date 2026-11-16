Bintang Inggris lontarkan pernyataan berani: Kami tahu akan mengalahkan Spanyol

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Declan Rice menegaskan bahwa para pemain timnas Inggris sudah tahu mereka akan mengalahkan Spanyol, pada pertandingan terakhir mereka di fase grup UEFA Nations League.

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Inggris meraih posisi puncak grupnya di UEFA Nations League, sekaligus mengakhiri rangkaian luar biasa milik timnas Spanyol yang membentang hingga 43 pertandingan tanpa kekalahan, setelah meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 di Madrid.

Surat kabar Metro memuat pernyataan Declan Rice, yang banyak memuji rekan-rekan settimnya usai kemenangan di UEFA Nations League, sambil menegaskan bahwa ia sudah tahu Inggris akan mengalahkan juara bertahan Piala Dunia 2026.

Rice berkata kepada jaringan ITV, "Kami tahu bahwa kami akan mengalahkan mereka. Pesan dari pelatih Tuchel setelah pertandingan melawan Kroasia sangat positif."

Ia menambahkan, "Mungkin sepuluh menit pertama adalah yang terbaik yang pernah kami tampilkan. Ada tekanan yang terus-menerus, dan kami bisa saja mencetak dua atau tiga gol."

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Ia melanjutkan, "Seandainya kami tidak mengalami kekurangan jumlah pemain dan bermain dengan sepuluh orang, kami pasti akan lebih banyak menguasai bola, dan kami mulai melihat pemain-pemain mereka naik untuk menekan, sehingga terbuka ruang yang lebih besar di hadapan kami, dan kami akan mampu memberi kesempatan kepada para pemain ofensif kami untuk bersinar, seperti yang mereka lakukan di babak kedua."

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Ia menegaskan, "Bermain dengan sepuluh pemain selama setengah jam, dan meraih kemenangan dengan skor 3-2 melawan timnas ini, adalah hal yang luar biasa. Ini kemenangan besar, dan penghargaan sepenuhnya bagi setiap orang yang berkontribusi di dalamnya."

Rice melanjutkan pernyataannya, "Ketika mereka mencetak gol kedua, mungkin saya sempat mengira pertandingan akan berjalan ke arah hasil yang berbeda, mengingat besarnya tekanan yang mereka berikan kepada kami, tetapi kami menunjukkan ketangguhan itu."

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Ia menyoroti, "Kami terus mengerahkan segala yang kami punya, dan melakukan apa pun demi lambang ini, demi tim ini, demi para pemain kami dan pelatih."

Pada saat yang sama, surat kabar Sport memuat pernyataan Harry Kane, kapten timnas Inggris, setelah kemenangan Inggris.

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Harry Kane mengakui bahwa Spanyol setara dengan timnas-timnas terbaik di dunia dari segi kekuatan.

Bintang Bayern Munich itu berkata, "Baik bagi kami untuk menjalani pertandingan-pertandingan seperti ini melawan timnas-timnas terbaik dan menguji level kami."

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Ia menambahkan, "Sebelum kartu merah, kami adalah pihak yang mendominasi dan lebih efektif, tetapi segalanya berubah setelahnya, dan kami terpaksa fokus untuk bertahan hingga akhir."