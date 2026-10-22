Bert Konterman sangat antusias dengan perkembangan Feyenoord, tetapi mantan pemain tim nasional Belanda itu menyampaikan sejumlah keraguan soal satu nama besar kepada De Telegraaf.

Feyenoord kalah 1-0 dari Real Betis pada Rabu malam dan menelan kekalahan kedua di fase liga Liga Champions. Namun, Konterman tidak terlalu khawatir dengan dampak kekalahan itu dan memperkirakan tim asal Rotterdam tersebut akan tampil berbeda saat menghadapi PSV pada Minggu.

"Tidak. Jika melihat posisi Feyenoord saat ini, kekalahan itu bukan pukulan telak," kata Konterman kepada De Telegraaf. Menurut mantan pemain tim nasional Belanda itu, Feyenoord akan menyadari bahwa mereka menyia-nyiakan peluang saat menghadapi Real Betis dan tidak menunjukkan keberanian serta nyali seperti biasanya. Namun, mereka bisa bangkit saat melawan PSV pada Minggu.

Konterman sangat antusias dengan perkembangan Feyenoord secara keseluruhan. "Menurut saya, semuanya berjalan sangat baik. Formula yang mereka rancang begitu bagus," ujar mantan bek itu, yang juga memuji kerja sama antara Sipke Hulshoff dan Giovanni van Bronckhorst.

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Givairo Read khususnya mendapat banyak pujian dari Konterman, yang bahkan membandingkan bek kanan itu dengan Denzel Dumfries. "Read berpotensi menjadi pemain seperti Denzel Dumfries. Dia pemain kelas atas," katanya. Menurut Konterman, Read bahkan mungkin memiliki potensi lebih besar daripada Dumfries karena kemampuan tekniknya lebih lengkap. "Dan kerja samanya dengan Hadj Moussa di sisi kanan luar biasa bagus. Keduanya bisa bermain bersama dengan sangat baik di sisi itu," ujarnya.

Konterman tidak seantusias itu ketika membicarakan Valente, meski ia mengakui kualitas sang gelandang. "Soal Valente, saya masih sedikit bertanya-tanya: apakah dia benar-benar sebagus itu? Saya tidak tahu apakah dia benar-benar berada di level teratas." Konterman memperkirakan Valente bisa mencapai level tim papan atas lapis kedua Eropa jika mengambil langkah berikutnya dalam kariernya, tetapi ia juga melihat hal-hal yang jelas masih perlu diperbaiki.

"Valente masih perlu sedikit lebih keras terhadap dirinya sendiri. Bagi saya, dia masih agak masuk kategori yang sama dengan Joey Veerman," katanya dengan nada kritis. "Keduanya sangat bagus dalam permainan posisi dan kerap mengoper bola kepada rekan setim, tetapi dalam pertandingan sulit, saya merasa mereka kurang mampu bermain pragmatis. Sedikit lebih dewasa, sedikit lebih tangguh."