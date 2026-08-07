Givairo Read benar-benar mempertimbangkan kemungkinan bahwa dirinya juga akan tetap mengenakan seragam Feyenoord musim depan. Potensi transfer ke AS Roma gagal terwujud pekan ini, tetapi bek kanan itu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak kecewa jika bertahan lebih lama di Rotterdam.

“Itu masih bisa terjadi, tetapi kelihatannya saya akan tetap di sini musim ini,” kata Read dalam wawancara dengan ESPN. “Sejujurnya saya bahkan tidak kecewa. Situasinya memang bisa mengarah ke dua sisi.”

Selain itu, hengkang dari Feyenoord juga tidak pernah menjadi keinginan mutlak bagi Read. “Seperti yang sudah sering saya katakan: saya tidak harus pergi dari Feyenoord. Saya belum selesai belajar di sini dan saya senang berada di sini. Tentu saja ada peluang, tetapi saya senang berada di sini.”

Sang bek melihat cukup banyak alasan untuk melanjutkan perkembangannya di De Kuip. “Kami bermain di Liga Champions dan saya sendiri tahu bahwa saya masih harus banyak berkembang. Itu dua hal yang bisa saya capai di sini. Ketertarikan itu tentu membuat saya tersanjung. Saya sangat menyadari apa yang bisa saja terjadi.”

Menurut Read, minat dari Italia itu tidak banyak memengaruhi aktivitas hariannya. “Saya sangat tenang menghadapinya. Saya banyak berbicara dengan keluarga dan agen saya, mereka membuat saya tetap tenang. Pada dasarnya saya memang orang yang tenang, jadi sebenarnya tidak banyak yang berkecamuk di kepala saya.”

Pelatih Giovanni van Bronckhorst puas dengan cara Read menghadapi situasi ini. “Read menanganinya dengan sangat positif,” kata sang pelatih dalam konferensi pers pada Jumat. “Feyenoord sempat bernegosiasi dengan AS Roma. Hal terpenting bagi saya adalah: bagaimana seorang pemain menghadapinya? Saya melihat pemain yang sangat dewasa.”

Van Bronckhorst telah membahas berbagai kemungkinan itu secara panjang lebar dengan Read dalam beberapa pekan terakhir. “Skenario bahwa dia bertahan di Feyenoord musim ini sudah saya bicarakan dengannya. Namun, kondisi mental Read sangat baik. Anda tidak melihat dari dirinya bahwa negosiasi sempat berlangsung. Read berlatih dengan baik dan pada dasarnya dia anak yang sangat positif.”

Meski begitu, pintu menuju transfer tampaknya belum sepenuhnya tertutup. “Dia adalah salah satu pemain yang sangat diminati pasar, hanya saja pada akhirnya klub-klub harus mencapai kesepakatan,” ujar Van Bronckhorst. “Selain itu, ada beberapa kemungkinan lain untuk dirinya. Jadi bukan berarti kesepakatan itu sudah benar-benar batal.”