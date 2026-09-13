Marciano Vink mengaku khawatir dengan performa Tjaronn Chery di NEC. Klub asal Nijmegen itu, yang musim lalu secara mengejutkan finis di posisi ketiga, menjalani awal yang sulit di tahun sepak bola yang baru dan pada Sabtu kalah telak 3-0 di markas SC Cambuur.

Dalam Dit was het Weekend di ESPN, Vink dan Kenneth Perez membahas masalah di tim asuhan Dick Schreuder. "Yang menurut saya terutama menjadi masalah NEC adalah mereka sebenarnya tidak memiliki bek yang cukup memadai," kata yang disebut terakhir.

Perez juga menunjuk antara lain kepada Philippe Sandler, pemain yang sangat ia hargai tetapi yang tidak selalu tersedia karena masalah fisik. "Menurut saya Sandler benar-benar pemain yang sangat bagus. Hanya saja Anda tidak bisa bergantung kepadanya, karena Anda tidak bisa cukup sering memainkannya," ujar analis tersebut, yang juga menekankan bahwa ekspektasi terhadap NEC setelah kesuksesan musim lalu telah meningkat tajam.

Vink juga melihat masalah pada kualitas yang ditambahkan ke skuad musim panas lalu. "Kualitas yang didatangkan benar-benar terlalu sedikit," tegasnya. Menurut mantan gelandang itu, pemain-pemain yang hengkang seperti Başar Önal dan Sami Ouaissa membawa NEC ke level yang lebih tinggi musim lalu, dan saat itu Schreuder juga memiliki lebih banyak opsi untuk membongkar sebuah pertandingan.

Terutama penurunan performa Chery yang paling mencolok di mata Vink. "Anda lihat misalnya pemain seperti Chery. Kami sudah membahasnya secara panjang lebar sebelumnya dengan kedatangan Tadic, tetapi Chery hanya setengah dari apa yang ia tampilkan tahun lalu dan dari bagaimana ia dulu berlari lincah di lapangan," katanya dengan nada kritis.

Menurut Vink, NEC musim lalu dalam porsi penting bertumpu pada pemain-pemain seperti Chery dan Bryan Linssen. Saat melawan Cambuur, ia juga melihat sikap yang berbeda di dalam tim. "Anda terutama juga melihat pada Sandler ada semacam kepasrahan. Ketika dia keluar, Anda bisa melihat sedikit rasa kesal dan kemarahan darinya atas kurangnya kepatuhan terhadap sejumlah kesepakatan yang memang tidak dijalankan."

Sementara itu, Perez menilai NEC tampil kurang dinamis dibandingkan musim lalu. "Fleksibilitas dan dinamika dalam pertandingan seperti itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sangat diam di tempat," kata pria Denmark itu, yang sudah melihat gambaran serupa dalam pertandingan melawan Feyenoord. Menurutnya, setelah musim yang luar biasa bagus, secara tidak sadar bisa muncul perasaan pada para pemain bahwa dengan sedikit usaha yang lebih rendah pun semuanya akan tetap berhasil. "Dan akibatnya Anda jadi melakukan sepuluh persen lebih sedikit."