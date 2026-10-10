Mario Been benar-benar tak habis pikir mengapa Luciano Valente tidak masuk dalam skuad tim nasional Belanda pada periode jeda internasional terakhir. Analis itu mengatakan di ESPN antara lain bahwa pemain Feyenoord tersebut lebih layak mendapat panggilan ketimbang gelandang Lazio, Kenneth Taylor.

Valente mengawali musim dengan sangat baik. Gelandang itu, yang sejak musim ini juga menjadi kapten, dimainkan sebagai penyerang sayap kiri yang bergerak bebas dan menurut Been menjalankan peran itu dengan lebih dari memadai. Pemain asal Groningen berusia 23 tahun itu sudah mencetak empat gol di Eredivisie dan juga menyumbang satu assist.

"Anda bisa melihat peran Valente, ini peran yang sangat bebas dari sisi kiri. Di sini dia bahkan masuk ke posisi nomor 10 setidaknya untuk menyiapkan bola," kata Been sambil menunjukkan cuplikan laga tandang melawan PEC Zwolle (0-7).

"Dan ini juga jelas sebuah kualitas," ujar Been saat melihat umpan terobosan indah Valente dari wilayah permainan sendiri. "Dia punya visi untuk melihat pemain yang bergerak menusuk ke ruang, dia pemain berkualitas. Seluruh Feyenoord bermain lebih baik sejak Valente menempati posisi itu."

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"Lini tengahnya lebih rapi, dengan Zechiël tentu Anda punya dorongan ke depan dan kapasitas berlari yang luar biasa. Dua pemain bertipe bertahan dengan Targhalline dan Vanhoutte, lalu Valente punya peran bebas dan dia menunjukkannya setiap pekan."

"Dia sudah mencetak empat gol, itu sudah sama banyaknya dengan 84 pertandingan yang dia mainkan di FC Groningen dan musim lalu di Feyenoord," kata Been, yang sedikit melebih-lebihkan soal Valente, yang mencetak 10 gol dalam 94 laga untuk Groningen. "Dia sedang sangat percaya diri, ini pemain dengan kualitas yang kuat dan saya rasa dia bisa saja masuk tim nasional Belanda."

Presenter Jan Joost van Gangelen melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Valente seharusnya memang harus ada dalam skuad Oranje pertama Xavi. "Taylor ada di sana," jawab Been. "Sekadar menyebut satu nama. Saya rasa sebenarnya dia lebih berhak atas tempat itu."

"Bagaimanapun juga dia adalah pemain yang pantas berada di sana, karena dia memiliki kualitas untuk itu," kata Been, yang menilai Valente senang dengan posisi barunya. "Semuanya berjalan sangat lancar dan dia masuk ke situasi, di setiap pertandingan minimal lima kali berada di dalam kotak penalti. Itu selalu menjadi masalah baginya."

"Dia punya daya cetak gol yang minim, jumlah assist-nya juga bisa lebih baik. Dan kalau Anda melihatnya sekarang, dia benar-benar sangat penting untuk Feyenoord saat ini. Seluruh tim bermain lebih baik. Jika Anda mengorbankan diri untuk itu dan justru membuat diri Anda sendiri bermain lebih baik, saya rasa itu menguntungkan dari dua sisi," tutup Been.



