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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bintang City Tutup Pintu untuk Real Madrid

Transfers
Real Madrid
Manchester City
R. Dias
Spanyol
Inggris
Portugal

Keputusan sudah jelas

Masa depan bek asal Portugal, Ruben Dias, terus menjadi bahan spekulasi sepanjang beberapa pekan terakhir, setelah namanya dikaitkan dengan kemungkinan bergabung ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas.

Sementara rumor terus mengaitkannya dengan klub Spanyol tersebut, kejelasan mulai muncul mengenai tujuan sang pemain sebelum musim baru dimulai.

Situs "The Athletic" menyebutkan bahwa Dias mengarah untuk bertahan bersama Manchester City setidaknya untuk satu musim lagi, meski Real Madrid berminat merekrutnya pada musim panas ini. Kontrak pemain internasional Portugal itu masih tersisa tiga tahun lagi, dan mencakup klausul yang memberi Manchester City opsi untuk memperpanjangnya satu musim tambahan.

Situs itu menambahkan bahwa Dias kemungkinan besar akan menjadi salah satu pilar utama dalam skuad pelatih Enzo Maresca pada musim mendatang, bersama Josko Gvardiol, Marc Guehi, ditambah duet muda Abdukodir Khusanov dan Vitor Reis.

Real Madrid berupaya memperkuat lini pertahanan mereka dengan datangnya pelatih Jose Mourinho, dan untuk itu mereka merekrut pemain asal Prancis, Ibrahima Konate, setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir, serta merekrut bek kiri asal Spanyol, Marc Cucurella.

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