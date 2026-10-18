Emiliano Martinez, kiper Chelsea, menenangkan para pendukungnya terkait kondisi kesehatannya, setelah menjalani operasi darurat untuk menangani keretakan pada tulang rahang atas, seraya menegaskan bahwa operasi berjalan sukses dan dia berharap bisa kembali ke lapangan dalam beberapa pekan.

Kiper asal Argentina itu mengatakan dalam sebuah pesan melalui akun media sosialnya: "Terima kasih kepada semua orang atas pesan-pesan mereka. Operasinya berjalan dengan baik," dan menambahkan: "Yang terpenting, kami menang dan pergi tanpa kebobolan satu gol pun. Saya akan kembali dalam beberapa pekan."

Stadion Goodison Park, kemarin, menyaksikan momen-momen penuh ketegangan dan kekhawatiran sepanjang laga Everton versus Chelsea, setelah wasit terpaksa menghentikan permainan pada menit ke-65, ketika Chelsea, yang dipimpin Xabi Alonso, sedang unggul satu gol tanpa balas.

Penghentian itu terjadi setelah eksekusi tendangan bebas dari sisi lapangan untuk Everton, yang berujung pada insiden serius di dalam kotak penalti, sehingga pertandingan harus dihentikan lebih dari 10 menit.

Martinez mengalami cedera setelah dia keluar untuk menghalau bola silang yang masuk ke area gawang kecil dengan menggunakan kedua kepalan tangannya, namun dia bertabrakan dengan kepala Jarrad Branthwaite, bek Everton, yang juga mengalami benturan yang relatif keras, dan darah tampak di mulutnya.

Kiper asal Argentina itu terjatuh dalam posisi yang membuat rekan-rekannya khawatir, sehingga mendorong tim medis kedua kesebelasan bergegas masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan.

Setelah pertandingan terhenti lebih dari 10 menit, Martinez langsung dibawa keluar dengan tandu, setelah penyangga medis dipasang di sekitar lehernya dan dia diberi oksigen.

Kiper asal Argentina itu kemudian dibawa ke rumah sakit, di mana dia menjalani operasi darurat untuk menangani keretakan pada tulang rahang atas, yang berjalan sukses.

Setelah sadar dari pengaruh anestesi, Martinez tak lupa menenangkan para pendukung secara langsung mengenai perkembangan kondisi kesehatannya, dengan menggunakan sedikit humor untuk mengurangi kekhawatiran soal cederanya.



