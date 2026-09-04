Awal karier pelatih Xabi Alonso berjalan sangat sukses bersama Chelsea, setelah meraih kemenangan dalam dua laga pertama di Liga Primer Inggris, di samping melewati hadangan Luton di Piala Liga.

Klub asal London itu menghabiskan lebih dari 400 juta euro musim panas ini, di antaranya 138 juta euro untuk Morgan Rogers, 60 juta euro untuk Maxence Lacroix, dan 57 juta euro untuk Marc Ballestra.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa kedatangan pelatih baru, dimulainya era baru, serta banyaknya transfer yang dilakukan, juga berarti akan ada pemain yang kehilangan tempatnya di dalam skuad.

Mengutip jaringan ESPN, bintang Chelsea Estevao merasa sangat khawatir, karena ia meyakini bahwa dirinya hanya akan mendapatkan menit bermain yang sangat sedikit di bawah kepemimpinan Alonso.

Estevao hanya tampil beberapa menit pada laga pertama di Liga Primer melawan Fulham, dan ia bahkan tidak turun ke lapangan saat menghadapi Brighton.

Pemain asal Brasil itu tampil melawan Luton di Piala Liga, tetapi sudah menjadi hal yang biasa bagi para pelatih untuk melakukan perubahan pada susunan pemain dalam laga-laga seperti itu melawan tim dari kasta yang lebih rendah.

Estevao, yang berusia 19 tahun, menghadapi persaingan yang sangat ketat, baik di posisi ujung tombak, di posisi yang lebih menarik ke belakang, maupun di salah satu sisi sayap.

Situasinya bahkan sampai pada titik di mana, menurut jaringan ESPN, sang pemain mulai memikirkan masa depannya, dan telah memberi tahu orang-orang terdekatnya bahwa jika ia tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup, maka ia akan berusaha untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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