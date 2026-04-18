Bintang-bintang Atlético gagal dalam adu penalti: Real Sociedad menjuarai piala

Real Sociedad berhasil menjuarai Copa del Rey setelah pertandingan final yang menegangkan melawan Atlético Madrid. Tim asal Basque ini berhasil mengangkat trofi setelah adu penalti (3-4), setelah skor imbang 2-2 pada menit ke-120 di Estadio La Cartuja. Ini merupakan gelar keempat Copa del Rey dalam sejarah klub Sociedad.

Bagi Antoine Griezmann, ini adalah pertandingan yang istimewa: bintang Atlético – yang memenangkan trofi ini pada 2021 bersama FC Barcelona – akan hengkang dari Spanyol dan memainkan final Copa del Rey terakhirnya. Pertandingan dimulai secara spektakuler dengan gol pembuka yang tercipta sangat awal. Hanya dalam waktu empat belas detik, Ander Barrenetxea mencetak gol pembuka melalui sundulan, setelah Giuliano Simeone gagal mengontrol umpan panjang. Atlético langsung harus mengejar ketertinggalan dan secara agresif menyerang melalui Ademola Lookman.

Tim asuhan Diego Simeone bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-18. Lookman berputar dengan cerdik di kotak penalti dan menendang bola dengan tenang ke sudut jauh untuk skor 1-1. Pertandingan kemudian berlangsung bolak-balik, dengan peluang bagi kedua tim dan keunggulan tipis bagi tim Basque.

Tepat sebelum jeda, Real Sociedad kembali mencetak gol. Setelah kiper Juan Musso terlambat melakukan tekel terhadap Guedes, wasit Javier Alberola Rojas menunjuk titik penalti, dan Mikel Oyarzabal mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-2.

Di babak kedua, Atlético menguasai bola, namun lama-kelamaan kekurangan kreativitas. Upaya dari antara lain Griezmann, Lookman, dan Julián Álvarez menciptakan ancaman, namun kiper Unai Marrero menjaga timnya tetap bertahan. Di sisi lain, Real Sociedad terus mengintai melalui serangan balik dan juga mendapat peluang.

Ketegangan meningkat di menit-menit akhir saat Atlético mengerahkan segala upaya. Pada menit ke-83, gol penyama kedudukan yang pantas tercipta: melalui Marcos Llorente dan Thiago Almada, bola sampai ke Álvarez, yang dengan tendangan indah mencetak skor 2-2.

Pada babak perpanjangan waktu, Real Sociedad awalnya tampak lebih unggul. Musso harus melakukan beberapa penyelamatan, termasuk menahan tembakan dari Luka Sučić dan Orri Óskarsson. Atlético membalasnya dengan tendangan keras dari Julián Álvarez yang membentur mistar gawang.

Tidak ada gol tambahan yang tercipta, sehingga pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Adu penalti tersebut dimulai secara dramatis bagi Atlético dengan kegagalan Alexander Sørloth dan Álvarez dari titik penalti. Sociedad gagal mengeksekusi penalti keduanya melalui Orri Óskarsson, namun berhasil mencetak empat penalti lainnya dan memenangkan adu penalti dengan skor 3-4. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Pablo Marín ke sudut atas gawang.