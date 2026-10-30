Penyerang asal Maroko, Yassir Zabiri, yang berusia 21 tahun, menjadi salah satu nama paling mencuri perhatian di Liga Spanyol selama pekan-pekan awal, setelah menampilkan performa ketajaman yang istimewa bersama Racing Santander, sehingga membuatnya masuk dalam perhitungan Barcelona untuk persiapan bursa transfer mendatang.

Menurut surat kabar "fichajes" Spanyol, penampilan Zabiri menarik perhatian Deco, direktur olahraga Barcelona, setelah ia mencetak delapan gol dalam sepuluh pertandingan di Liga Spanyol, meski ia bermain bersama Racing dengan status pinjaman dari Stade Rennes hingga Juni 2027. Nilai pasarnya saat ini ditaksir sekitar 20 juta euro.

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Usia pemain, catatan ketajamannya, serta kemampuannya beradaptasi dengan sepak bola Spanyol menjadi faktor-faktor paling menonjol yang membuatnya masuk dalam daftar pilihan potensial untuk memperkuat lini serang klub Catalan tersebut.

Gol terakhirnya datang saat menghadapi Espanyol, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Racing 2-1, yang memberi timnya tiga poin setelah rangkaian pertandingan tanpa kemenangan.

Zabiri juga berhasil mencetak gol di Stadion Spotify Camp Nou, saat timnya kalah dari Barcelona dengan skor 7-2, mewujudkan salah satu impiannya untuk bermain dan mencetak gol di stadion klub yang ia dukung sejak kecil.

Ketertarikan Deco terhadap Zabiri tidak terbatas pada kemampuan teknis dan catatan ketajamannya, tetapi juga meluas ke sisi ekonomi. Sang penyerang bergabung dengan Stade Rennes dari Famalicao dengan nilai sekitar 10 juta euro, tetapi penampilannya di Spanyol menaikkan nilai pasarnya hingga mendekati 20 juta.

Transaksi yang rumit

Meski demikian, klub mana pun yang ingin merekrutnya menghadapi kerumitan terkait statusnya, karena Racing Santander memiliki jasa pemain tersebut dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027, tanpa adanya opsi pembelian, sementara kontraknya dengan klub Prancis itu berlangsung hingga tahun 2029.

Nilai klausul pelepasan dalam kontraknya melampaui 20 juta euro, yang memberi Stade Rennes kendali atas masa depannya, dan membuat penarikannya lebih awal pada musim ini menjadi tidak mungkin, hal yang membatasi peluang untuk bergerak merekrutnya selama bursa transfer musim dingin.

Yassir Zabiri sebelumnya telah secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Barcelona, karena ia mengikuti pertandingan-pertandingan tim tersebut sejak masa kecilnya. Penyerang asal Maroko itu dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia U-20, yang dimenangkan tim nasional negaranya tahun lalu, sebuah pencapaian yang turut menarik perhatian Stade Rennes dan merekrutnya kemudian.

Dengan datangnya musim panas 2027, Barcelona mungkin akan mempertimbangkan langkah untuk merekrut Zabiri, apabila ia terus menampilkan performa ketajaman yang sama.