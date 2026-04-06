Bintang Bayern: Bertemu Real Madrid? Saat ini kami tak terkalahkan

Lennart Karl, pemain sayap Bayern Munich, menunjukkan keyakinan penuh terhadap kemampuan timnya menjelang laga melawan Real Madrid, besok Selasa, pada leg pertama perempat final Liga Champions, di Stadion Santiago Bernabéu.

Ketika ditanya tentang pertandingan melawan Los Blancos, pemain muda tersebut mengatakan dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita China "Xinhua": "Mengalahkan Real Madrid? Kami merasa bahwa kami adalah tim yang tak terkalahkan saat ini, semua orang merasakannya."

Karl mencetak gol penentu kemenangan ke gawang Freiburg pada menit ke-90+9, mengantarkan timnya meraih kemenangan 3-2 dalam laga Bundesliga Sabtu lalu, setelah sempat tertinggal 2-0.

Mengenai tindakan melepas bajunya setelah gol penentu tersebut, ia mengatakan: "Sudah lama ada dalam pikiran saya untuk melepas baju saya."

Meskipun Karl menerima kartu kuning wajib, gerakan ini tampak sebagai ekspresi kegembiraan dan kepercayaan diri sekaligus.

Bayern sedang menjalani periode yang luar biasa, karena telah mencapai semifinal Piala Jerman, memimpin Bundesliga dengan selisih poin yang besar, dan kini berupaya mencapai semifinal Liga Champions saat menghadapi Real Madrid.