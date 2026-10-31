Bintang Barcelona Ungkap Pesan Flick sebelum Penggantian De Jong

Fermin Lopez terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga antara Barcelona dan Alaves, setelah mencetak satu gol dan memberikan dua assist, dalam kemenangan tim Catalan dengan skor 6-1 pada pekan ke-11 La Liga.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Fermin Lopez, yang ia sampaikan kepada jaringan Movistar La Liga.

Fermin berkata, "Ini merupakan pekan yang sulit bagi kami, karena kami tidak mampu menang dalam dua laga berat, dan keduanya merupakan pertandingan yang sangat melelahkan, serta dianggap banyak orang sebagai ujian sesungguhnya bagi kami, meskipun kami masih berada di bulan Oktober."

Ia melanjutkan, "Saya rasa tidak ada cara atau kesempatan yang lebih baik untuk membenahi jalur kami, selain bermain di Stadion Camp Nou dan di hadapan para pendukung kami."

Ia melanjutkan, "Kami tampil dengan baik, kembali ke level kami, dan mampu memulihkan identitas serta level kami yang sebenarnya. Kini kami harus terus bermain dengan cara seperti ini."

Fermin Lopez berbicara tentang pentingnya mencetak gol lebih awal, dengan mengatakan, "Kami tahu mereka akan mengandalkan penarikan diri ke belakang dan membentuk blok pertahanan rendah, serta menutup banyak jalur umpan di area dalam, tetapi kami mencetak gol lebih awal, dan saya rasa hal itu membantu membuka ruang permainan lebih lebar."

Ia menjelaskan, "Kami harus terus merasa senang dapat membantu tim melalui assist."

Fermin mengungkapkan bahwa ia menyelesaikan pertandingan dalam keadaan benar-benar kelelahan, dengan mengatakan, "Pelatih Hansi Flick memberi tahu saya, meskipun ia tahu bahwa saya telah menguras seluruh tenaga, bahwa ia akan menarik keluar De Jong, dan ia meminta saya untuk bertahan sedikit lebih lama serta lebih tenang."

Di akhir pernyataannya, Fermin Lopez memuji kemampuan Raphinha dan Lamine Yamal, yang masing-masing mencetak dua gol dalam laga tersebut, dengan mengatakan, "Ini hal yang luar biasa bagi kami, karena mereka sangat membantu kami. Lamine dan Raphinha membuat perbedaan, dan mereka adalah dua pemain yang sangat penting bagi kami, dan dengan kehadiran mereka, kami pasti akan mampu meraih pencapaian-pencapaian besar."