Andreas Christensen kembali tampil pada Minggu lalu, dalam laga melawan Atletico Madrid, setelah bermain selama 30 menit pada pertandingan La Liga yang berlangsung di Stadion Metropolitano, menyusul pemulihannya dari cedera otot pada otot rektus femoris paha kiri, yang membuatnya absen dari lapangan selama lebih dari satu setengah bulan.

Bek asal Denmark yang berusia 30 tahun itu menolak mengambil risiko dengan kembali bermain, di tengah cedera yang berulang kali menderanya sepanjang musim-musim lalu, yang terus memengaruhi penampilannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mundur dari skuad tim nasional negaranya selama jeda internasional saat ini, meskipun ia tidak menginginkan keputusan tersebut, menurut yang diungkapkan oleh pelatih timnas Denmark.

Brian Riemer, direktur teknik timnas Denmark, mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Tipsbladet" selama beberapa jam terakhir: "Ia merasa belum siap, karena itu ia terpaksa menolak untuk bergabung. Dengan kondisi fisik yang sedang ia alami saat ini, ia tidak merasa siap untuk menjalani pertandingan internasional."

Pelatih itu menegaskan bahwa keputusan tersebut datang dari Christensen sendiri, dan bahwa ia mengambilnya dengan berat hati, seraya menjelaskan: "Ia sangat mencintai timnas Denmark. Suaranya terdengar seperti seorang pria yang hampir menangis ketika saya berbicara dengannya melalui telepon kemarin malam, karena ia merasa sangat frustrasi dan terganggu akibat situasi ini."

Meskipun keputusan itu datang dari bek Barcelona tersebut, pelatih timnas Denmark memahami posisinya, dan berpendapat bahwa kembalinya ia bermain harus dilakukan secara bertahap, demi menjaga keselamatannya, dengan mengatakan: "Bahkan jika ia bisa duduk di bangku cadangan dan bermain selama lima menit, ia masih memiliki jalan panjang sebelum mampu menjalani 90 menit dan bersaing pada level tertinggi."

Bagaimanapun, Riemer berharap dapat mengandalkan Andreas Christensen selama jeda internasional mendatang, seraya menegaskan bahwa rekam jejaknya yang penuh cedera tidak berarti mengeluarkannya dari perhitungan, di mana ia mengatakan: "Kami sama-sama berkepentingan agar ia siap pada bulan Maret."

Frustrasi akibat cedera

Sepanjang musim ini, bek senior Barcelona itu, yang memperpanjang kontraknya beberapa bulan lalu untuk dua musim tambahan, telah absen pada tujuh pertandingan hingga saat ini akibat cedera.

Adapun pada musim lalu, ia absen pada 36 pertandingan bersama timnas Denmark dan Barcelona, akibat cedera dan berbagai masalah fisik, di antaranya robekan ligamen anterior cruciate.

Dan pada musim 2024-2025, Christensen tidak tersedia untuk bermain pada 50 pertandingan akibat masalah pada tendon Achilles dan cedera otot patologis.