Bintang Barcelona, Samuel Umtiti, tak menyembunyikan kekecewaannya atas penampilan Lamine Yamal pada malam kekalahan 1-2 dari Real Madrid.

Yamal kembali menjalani malam yang sulit. Setelah penampilannya yang mengecewakan menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions, meski mencetak satu gol dalam kekalahan Barcelona dengan skor 2-4, sang winger Spanyol itu tak mampu tampil meyakinkan di laga El Clasico.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Umtiti yang disampaikan kepada jaringan DAZN, yang menyoroti kesulitan-kesulitan yang dihadapi Yamal menghadapi lini belakang Real Madrid.

Umtiti berkata, "Kami tidak menyaksikan Yamal dalam performa terbaiknya. Di sini kita menyadari betapa sulitnya sepak bola, bahkan bagi pemain seperti dia."

Ia melanjutkan, "Lini belakang Real Madrid berhasil mematikan Lamine Yamal sepenuhnya."

Para editor situs Foot Mercato memberi Yamal nilai 3 dari 10, setelah Marc Cucurella, berkat ketangguhan defensifnya, berhasil meredam bahayanya sepenuhnya, serupa dengan apa yang dilakukan Lucas Hernandez menghadapi Paris Saint-Germain beberapa hari sebelumnya.