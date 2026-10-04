Pemain asal Bosnia, Miralem Pjanic, mengungkapkan kesedihannya atas situasi yang dialami bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, bersama tim nasional negaranya, dengan menegaskan bahwa sang kapten Portugal layak mendapatkan akhir yang sepadan dengan kariernya, mengingat ia merupakan salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.

Pjanic mengatakan, dalam partisipasinya pada festival olahraga di Kota Toronto, bahwa gambaran terakhir terkait situasi Ronaldo bersama timnas Portugal "sedikit menyedihkan", seraya menekankan bahwa ia tidak melihat alasan untuk menyalahkan pelatih maupun pemain di tengah perbedaan sudut pandang mengenai perannya bersama tim.

Gelandang asal Bosnia itu menambahkan: "Dia tidak hanya memikirkan soal usia, tetapi juga tentang apa yang ia pikirkan mengenai dirinya sendiri. Dia adalah sosok yang selalu kompetitif, dan harus selalu bermain. Hal ini mungkin tidak sejalan dengan pemikiran sang pelatih."

Pjanic menyoroti bahwa perbedaan antara sifat kompetitif Ronaldo dan visi tim pelatih bisa jadi berada di balik situasi saat ini, sembari berharap agar sang pemain dan timnas Portugal mampu mencapai solusi yang tepat dalam waktu dekat.

Pjanic menutup pernyataannya dengan pesan yang jelas kepada Ronaldo, dengan berkata: "Saya berharap Cristiano dan Portugal menemukan solusi. Cristiano adalah salah satu pemain terhebat dan ia layak mendapatkan perpisahan yang pantas bersama Portugal."