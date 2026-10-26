Bintang Barcelona terdahulu melancarkan serangan ke arah Vinicius: Real Madrid lebih baik tanpanya!

Jorge Valdano, mantan bintang sekaligus mantan pelatih Real Madrid, menyoroti kemampuan mencetak gol dan jiwa kepemimpinan pemain Prancis Kylian Mbappe, setelah membawa Los Blancos menang 2-1 atas Barcelona di El Clasico, usai mencetak dua gol kemenangan di Stadion Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Valdano dan Gerard Lopez, mantan pemain Barcelona, berbicara melalui jaringan "Movistar Plus Deportes" mengenai sejumlah sorotan utama laga tersebut, dengan pujian khusus terhadap pengaruh Mbappe di dalam tubuh Real Madrid, selain menilai perubahan yang terjadi pada penampilan tim tanpa kehadiran pemain Brasil Vinicius Junior.

Valdano: Mbappe seorang pemimpin

Valdano menegaskan bahwa kepemimpinan di dalam sepak bola tidak sebatas mengenakan ban kapten, seraya menjelaskan bahwa ada pemimpin secara teknis dan ada pula yang bersifat emosional atau sosial, dan masing-masing memiliki caranya sendiri dalam memengaruhi rekan-rekannya.

Ia berkata tentang Mbappe: "Bagaimana mungkin orang yang membawamu meraih gol di setiap pertandingan bukan seorang pemimpin?", sambil menuturkan bahwa mencetak gol memberikan pengaruh luar biasa bagi seorang pemain di dalam tim.

Ia menambahkan: "Kepemimpinan berarti pengaruh, dan orang yang mencetak gol memiliki pengaruh lebih besar daripada siapa pun, bukan begitu?".

Ia juga menggambarkan penyerang Prancis itu sebagai sosok yang sangat cerdas, dengan menilai bahwa ia memberikan pengaruhnya kepada rekan-rekan setimnya bahkan tanpa berusaha memainkan peran sebagai pemimpin, karena apa yang ia tampilkan di dalam lapangan menarik perhatian semua orang.

Mbappe tengah menjalani musim yang istimewa, setelah mencetak 14 gol dan menyumbang 3 assist dalam 13 pertandingan.

Lopez: Real Madrid menjadi lebih baik tanpa Vinicius

Dari sisinya, Gerard Lopez menuai kontroversi lewat penilaiannya terhadap penampilan Real Madrid tanpa kehadiran Vinicius, yang absen di El Clasico akibat larangan bermain selama 4 pertandingan, menyusul insiden laga melawan Villarreal.

Mantan pemain Barcelona itu berkata: "Real Madrid lebih baik setelah kepergian Vinicius. Inilah kenyataannya, tim ini kini lebih seimbang".

Ia menambahkan: "Tanpa Vinicius, tim ini berlari lebih banyak dan berlari dengan lebih baik".

Lopez juga memuji Dean Huijsen, dengan menilainya sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut.