Bintang Barcelona terancam absen di El Clasico

Absennya Jules Kounde dari laga El Clasico melawan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam, semakin besar kemungkinannya, setelah ia absen dari latihan Barcelona pada Sabtu pagi, sambil menunggu konfirmasi resmi dari klub Catalan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", bek asal Prancis itu tidak ikut serta dalam sesi latihan terakhir sebelum pertandingan, yang membuat peluangnya tampil pada laga yang dinanti-nantikan tersebut semakin sulit, setelah ia mengalami cedera terkilir saat pertandingan melawan Real Betis, sehingga ia juga absen dari laga Liga Champions Eropa melawan Paris Saint-Germain di Stadion Parc des Princes.

Meskipun keikutsertaan Kounde melawan Real Madrid sebelumnya sudah diragukan, absennya dari latihan terakhir membuat peluang pemulihannya tepat waktu menjadi sangat tipis, sehingga keputusan mencoretnya dari pertandingan hampir dapat dipastikan.

Jika absennya Kounde terkonfirmasi, Hansi Flick akan menjalani laga melawan Real tanpa pulihnya satu pun pemain dari daftar cedera yang masih menjalani perawatan, karena Kounde, Eric Garcia, Christensen, Dani Olmo, dan Roony semuanya akan absen dari laga melawan rival tradisional tersebut akibat berbagai masalah fisik.

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Dilema terbesar yang kembali dihadapi Hansi Flick ada di lini pertahanan, yang mengalami kekurangan parah akibat banyaknya pemain yang absen, serupa dengan apa yang terjadi pada Selasa lalu melawan Paris Saint-Germain.

Opsi alternatif

Sembari menunggu pengumuman daftar pemain final untuk pertandingan, berbagai perkiraan menyebutkan bergabungnya kembali Alex Campos ke dalam skuad tim, setelah ia menghabiskan sepanjang pekan berlatih bersama tim utama, di tengah banyaknya absensi yang dialami Barcelona di lini belakang.

Selain itu, gelandang Oriol Jurin juga diperkirakan menjadi salah satu opsi yang tersedia, setelah ia berlatih selama dua hari terakhir di bawah arahan Hansi Flick, akibat cedera Dani Olmo.

Adapun Hamza Abdelkarim, yang ikut serta dalam latihan tim utama pada Sabtu pagi, statusnya masih belum ditentukan, karena harus ditunggu apakah ia akan bergabung dengan skuad El Clasico, atau kembali tampil bersama tim cadangan.