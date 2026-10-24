Gavi, gelandang Barcelona, memuji pemain asal Prancis Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, menjelang laga El Clasico antara kedua tim, dengan menegaskan bahwa Mbappe adalah salah satu pemain terbaik dunia, serta mengingatkan akan bahaya dan kemampuannya dalam menciptakan perbedaan.

Gavi mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN", menjelang laga yang dijadwalkan berlangsung Minggu besok di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pertandingan pekan kesepuluh La Liga: "Semua orang tahu bahwa Mbappe adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dan bagi saya, dia adalah pemain yang selalu sangat saya kagumi".

Ia menambahkan: "Terus terang, saya rasa semua orang menikmati menontonnya ketika dia bermain, dan dari sisi permainan dia termasuk yang terbaik di dunia".

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Gavi menambahkan: "Kami harus sangat mewaspadainya, karena dia bisa menempatkanmu dalam situasi sulit dalam serangan apa pun, jadi kami harus mengawasinya dengan baik, dan tetap waspada terhadap pergerakannya sepanjang pertandingan".

Mengenai belum diraihnya banyak gelar oleh Mbappe meski produktivitas golnya tinggi, serta peluangnya dalam persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or, pemain Spanyol itu berkata: "Ya... Mbappe mencetak banyak gol, tetapi dia belum beruntung dalam meraih gelar. Namun, hal itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik dunia, dan dia membuktikannya terus-menerus. Siapa pun yang tidak mau melihat hal itu berarti buta, bukan begitu?".

Ia melanjutkan: "Mbappe adalah pemain luar biasa dan sangat berbahaya, dan saya rasa meraih gelar juga bergantung pada kondisi tim dan para pemain yang bermain di sisimu. Tidak meraih gelar bukan berarti dia menjalani musim yang buruk, atau musimnya kurang berkualitas dibandingkan musim para pemain lain. Bagi saya, dia telah menjalani musim yang luar biasa".

Meski memuji penyerang Real Madrid itu, Gavi menegaskan bahwa ia lebih memilih rekannya Lamine Yamal dalam persaingan Ballon d'Or, dengan mengatakan: "Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya berharap Lamine Yamal memenangkan Ballon d'Or".







