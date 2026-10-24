Frenkie de Jong, bintang Barcelona, memecah keheningannya terkait salah satu periode tersulit dalam perjalanan kariernya bersama klub Catalunya tersebut.

Surat kabar Sport memuat pernyataan De Jong dalam sebuah wawancara dengan saluran "Ziggo Sport", di mana ia memaparkan berbagai kritik dan keraguan yang muncul seputar proses pemulihannya.

Pemain Barcelona itu mengatakan, "Hal ini memang selalu seperti ini; sebagian besar kritik yang ditujukan kepada saya, atau kehebohan yang muncul di sekitar saya, datang ketika saya absen, dan ketika saya tidak bisa bermain sepak bola. Hal itu terulang lagi kali ini juga, dan saya benar-benar memahami alasannya."

De Jong, secara khusus, memahami ketidakpuasan sebagian suporter Barcelona karena keikutsertaannya di Piala Dunia bersama timnas Belanda, lalu absennya ia dari lapangan bersama klubnya selama beberapa bulan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia mengakui, "Saya memahami para suporter dengan baik. Mereka menonton saya bermain bersama timnas, dan tidak menonton saya bersama tim yang mereka dukung."

Ia menambahkan, "Jika ingin menyederhanakan persoalan ini, maka gambarannya tampak seperti berikut: saya bermain di Piala Dunia hingga pertandingan terakhir, lalu absen dari lapangan selama 3 bulan. Dan saya benar-benar memahami perasaan itu."

Pemain Belanda itu juga mengungkapkan ketidakpuasannya atas spekulasi yang menyertai cederanya, serta berbagai versi cerita mengenai penanganan yang seharusnya ia jalani.

Ia menjelaskan, "Saya adalah orang pertama yang merasa terganggu dengan situasi ini, bersama klub dan para suporter, karena saya ingin bermain. Tetapi saya tidak bisa melakukannya, dan ternyata cederanya lebih serius dari yang kami kira. Pada saat itulah segala macam versi cerita mulai menyebar, dan banyak hal terjadi."

Setelah beberapa pekan menjalani pemulihan, kini Frenkie de Jong memandang masa depan dengan optimisme.

Gelandang itu menegaskan dalam wawancara yang dilakukan menjelang laga El Clasico, "Saya merasa dalam kondisi yang sangat baik, dan saya merasa siap." Pemain Barcelona tersebut juga berbicara tentang persaingan di dalam tim, terutama setelah bergabungnya Rodri.

Ia berkata, "Persaingannya sangat ketat, tetapi hal itu justru membuatnya lebih menarik bagi saya. Saya rasa saya juga punya tempat di tim ini, dan saya merasa mampu untuk bermain." De Jong tidak menutup kemungkinan untuk membantu tim di posisi lain, tetapi ia tetap berpegang pada posisi alaminya di lini tengah.

Ia menjelaskan, "Jika pelatih atau tim meminta saya bermain di posisi lain, saya akan selalu melakukannya. Tetapi saya rasa semua orang tahu bahwa saya seorang gelandang."

Ambisi Frenkie de Jong masih tetap sama, di mana ia menempatkan gelar juara di ajang-ajang paling bergengsi sebagai puncak target masa depannya.

Ia menutup perkataannya, "Meraih gelar juara Liga Champions adalah hal yang masih kurang dalam perjalanan karier saya. Itu adalah target besar, sebuah mimpi, dan sebuah harapan."