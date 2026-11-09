Bek Pau Cubarsi (19 tahun), bek Barcelona, meraih penghargaan Golden Boy untuk tahun 2026, yang diberikan kepada pemain muda terbaik di dunia di bawah 21 tahun.

Penghargaan yang digagas oleh Massimo Franchi ini merupakan bentuk apresiasi bagi talenta muda terbaik di dunia sepak bola, dan diberikan sejak tahun 2003 oleh surat kabar "Tuttosport" asal Italia, hingga menjadi salah satu penghargaan rujukan utama dalam menilai talenta-talenta muda.

Persaingan ini hanya terbuka bagi para pemain yang berusia di bawah 21 tahun dan bermain di liga-liga Eropa.

Pemain internasional Spanyol itu unggul dengan selisih besar atas 24 kandidat lainnya yang dipilih dari daftar "Benchmark", yang memantau kontribusi para pemain berdasarkan level dan performa mereka, selain 5 kartu undangan yang dimiliki komite penyelenggara untuk menambahkan sejumlah talenta yang menonjol di saat-saat terakhir.

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Keputusan final diambil usai pemungutan suara oleh 30 jurnalis dari berbagai penjuru Eropa, di mana Cubarsi menyapu bersih persaingan.

Setelah beberapa pekan lalu Cubarsi gagal meraih penghargaan Kopa dengan selisih hanya dua poin, yang jatuh ke tangan Lamine Yamal untuk tahun ketiga beruntun, kali ini pemungutan suara tidak menyisakan keraguan sedikit pun soal kelayakan bek juara Piala Dunia itu untuk memenangi penghargaan ini.

Dengan demikian, lenyaplah kekecewaan atas kepulangannya tanpa penghargaan dalam gelaran Ballon d'Or, sementara Barcelona menegaskan dominasinya atas penghargaan ini, setelah daftar pemenang sebelumnya memuat 5 pemain lulusan akademi "La Masia", yaitu Lionel Messi, Pedri, Gavi, dan Lamine Yamal, serta kini Cubarsi.

Cesc Fabregas juga pernah memenangi penghargaan ini, tetapi ketika masih memperkuat Arsenal.

Pemain klub Catalan itu menjadi bek kedua dalam sejarah yang meraih penghargaan ini, setelah pemain Belanda Matthijs de Ligt yang memenanginya pada tahun 2018.

Seluruh pemenang lainnya merupakan pemain lini tengah atau penyerang, dan daftarnya memuat nama-nama besar di sepak bola dunia, seperti Messi, Sergio Aguero, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Joao Felix, dan Erling Haaland, sementara nama Cristiano Ronaldo tidak pernah muncul di antara para penerimanya.

Cubarsi menggantikan dalam daftar pemenang pemain Prancis Desire Doue, yang meraih edisi tahun 2025, dan Lamine Yamal pemenang edisi 2024.

Daftar 23 pemenang penghargaan ini memuat 6 pemain Spanyol, dengan catatan bahwa penghargaan ini hanya dapat diraih sekali oleh setiap pemain, berbeda dengan penghargaan Kopa yang diberikan oleh majalah "France Football".

Cesc Fabregas adalah orang Spanyol pertama yang meraihnya pada tahun 2006, ketika masih memperkuat Arsenal, sebelum disusul oleh Isco selama periodenya bersama Malaga, lalu Pedri, Gavi, dan Lamine Yamal, dan terakhir Cubarsi, sehingga para pemain Spanyol menegaskan dominasi mereka atas penghargaan ini.