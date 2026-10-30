Bintang Barcelona menuai kritik tajam akibat masalah fisiknya

Barcelona ingin melewati periode sulit yang mereka alami belakangan ini secepat mungkin, terutama setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, lalu tumbangnya mereka di tangan Real Madrid di Stadion Spotify Camp Nou.

Para pemain pun telah mengalihkan fokus mereka ke laga berikutnya, saat mereka akan menghadapi Deportivo Alaves yang diasuh pelatih Quique Sanchez Flores.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Pedri menjadi salah satu pemain yang paling banyak menuai kritik usai dua kekalahan tersebut, menurut Manolo Lama, jurnalis di jaringan Cadena COPE.

Masalah utama yang disoroti Lama pada diri Pedri adalah belum tercapainya kondisi fisik terbaik, seraya mengatakan, "Untuk menjadi pemain kelas atas, kamu harus berada di puncak level fisikmu."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Situasi ini berdampak langsung pada gaya bermainnya, sebagaimana diisyaratkan Lama dengan berkata, "Saya melihat dia memiliki masalah fisik. Ketika mengalami masalah fisik, akurasi umpannya tidak sebaik sebelumnya."

Lama menggambarkan Pedri sebagai pemain yang terlihat kelelahan, seraya menambahkan bahwa ia "tampak letih setelah sepuluh menit pertama pertandingan", yang menjelaskan hilangnya vitalitasnya pada fase-fase akhir laga.

Pembawa acara program Tiempo de Juego itu hendak membandingkan situasi Pedri dengan salah satu pemain paling berbakat di La Liga, yaitu Pablo Barrios, dengan mengatakan, "Ketika rasa lelah menumpuk pada seorang pemain, ia kehilangan vitalitasnya, dan pikiranmu tidak lagi bekerja secepat gerak kakimu, dan hal itu terlihat jelas pada dirimu."

Pada momen itu, Juanma Castaño, pembawa acara program El Partidazo melalui jaringan Cadena COPE, mengingatkan bahwa Pedri sebenarnya telah kehilangan tempatnya di susunan pemain inti selama Piala Dunia.

Namun, Castaño menilai situasinya berbeda di Barcelona, sebab ia menganggap hal yang sama mustahil terjadi pada si pemain, karena biasanya ia tampil bagus.

Sebagai penutup, jurnalis Miguel Rico mengungkap masalah utama yang dihadapi Pedri saat melawan Real Madrid, dengan mengatakan, "Masalah Pedri punya nama dan julukan, yaitu Bernardo Silva, pemain yang memiliki pengalaman besar, tangguh ketika keadaan menuntutnya, selain merupakan pesepakbola kelas atas."